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Технологии и медиа ,  
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В нескольких российских городах отменили шоу студии Александра Гудкова

Кинопоказы шоу студии Гудкова «Чикен Карри» отменили в Тольятти, Череповце и Мытищах. Депутат Хинштейн назвал причиной «массовое общественное возмущение». Комик негативно отозвался о начале военной операции на Украине
Александр Гудков
Александр Гудков (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Тольятти, Череповце и Мытищах отменили кинопоказ шоу студии комика Александра Гудкова «Чикен Карри» — «Подземелья Чикен Карри», где известные участники играют в настольную игру. Об этом сообщила студия в телеграм-канале. При переходе по ссылкам на покупку билетов на показ в сети кинотеатров Mori Cinema страницы не находятся (ошибка 404).

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов также объявил об отмене показа в Череповце. «Я услышал обращение, решил. Благодарю коллег из мэрии Череповца и профильных органов за чуткость и понимание. Кинопоказа этого не будет», — написал он в телеграм-канале.

Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн заявил, что показ в Тольятти отменили «в связи с массовым общественным возмущением».

РБК обратился за комментарием в администрации города Тольятти и к представителю Александра Гудкова.

Кинопоказ шоу отменили также в мае прошлого года в московском кинотеатре «Октябрь».

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Александр Гудков — экс-капитан команды КВН «Федор Двинятин», один из создателей программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале», выступал соведущим Ивана Урганта в этой передаче. В 2022 году он негативно отозвался о начале российской военной операции на Украине. Осенью того же года Гудков выпустил пародию на песню Shaman (он же Ярослав Дронов) «Я русский» под название «Я узкий».

Общественник Артур Шлыков попросил СК проверить клип юмориста по ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, до пяти лет лишения свободы). По его мнению, в клипе присутствовало «унижение чести и достоинства по национальному признаку». В «Чикен Карри» на это отреагировали так: «Это раньше они в интернетах ругались. А теперь есть удобные формы для онлайн-доносов».

На некоторое время Гудков уехал из России. Летом 2023 года в Сети появились видео его выступления перед выпускниками Первого московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова. В вузе подчеркнули, что на торжественной части с участием ректора комика не было, а к выпускному университет отношения не имеет. Организаторы выпускного отметили, что это была инициатива студентов.

В это же время появились видео с концертов группы «Самое большое простое число» (СБПЧ) из Турции (в мае) и Эстонии (в июле), где Гудков выступил на сцене с музыкантами. Коллектив выступал против военной операции на Украине. 

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Александр Гудков отмена Тольятти Мытищи Череповец Вологодская область Самарская область Георгий Филимонов
Александр Гудков фото

Александр Гудков

юморист, телеведущий, актер
24 февраля 1983 года
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