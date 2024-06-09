В Саратове отменили концерт певицы Доры
В Саратове за час до начала отменили концерт певицы Доры (настоящее имя — Дарья Шиханова), который должен был состояться 8 июня в клубе «Чермет».
«Друзья, к сожалению, концерт сегодня не состоится по не зависящим от организатора и артиста причинам», — говорится в публикации в официальной группе мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы добавили, что концерт перенесут на новую дату, при этом билеты можно вернуть, запросы начнут обрабатывать в понедельник.
В день концерта депутат Александр Блатман в телеграм-канале выразил недовольство запланированным выступлением Доры. «В информационном пространстве она засветилась тем, что критиковала спецоперацию», — написал он. Блатман напомнил, что в марте уже удалось отменить концерт «артиста-непатриота».
Бывший депутат Саратовской городской думы и призер Олимпийских игр Сергей Улегин заявил, что артистка выступала против военной операции. По его словам, позиция клуба, которая идет вразрез с общественным мнением, не понятна.
В июле 2022 года «Фонтанка» сообщила, что среди промоутеров распространен список артистов, чьи выступления власти страны признали нежелательными. В документе фигурировали более 30 человек, в том числе Дора.
Позднее певица должна была выступить в рамках фестиваля во «Флаконе» в Москве, но концерт перенесли на неопределенный срок. После начала военной операции Дора отложила выход нового альбома, а также заявила, что ее «пугает происходящее». Пластинка вышла летом 2022 года.
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