«Первый канал» продал «Дом кино», «Время» и «Бобра»

Тематические проекты «Первого канала» для кабельных сетей сменили владельца. Каналы «Дом кино», «Телекафе», «Победа» на «рыночных условиях» приобрела структура, связанная со спутниковым оператором «Триколор»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суть сделки

Десять каналов, принадлежащих АО «Первый канал. Всемирная сеть» и вещающих в кабельных сетях под брендом «Цифровое телесемейство», сменили владельца — новым собственником стала структура, связанная с оператором «Триколор». Приобретенные каналы, а также сам «Триколор» теперь входят в один медиахолдинг. Об этом РБК сообщили несколько источников на медиарынке.

Фактическим покупателем бизнеса, по информации собеседников РБК, выступило зарегистрированное в Калининградской области АО «УльтраРу», бенефициары которого не раскрываются.

В пресс-службе «Триколора» подтвердили факт сделки, отметив, что она прошла «на рыночных условиях». Конкретные параметры и условия реорганизации компания не раскрывает. В пресс-службе самого АО «Первый канал. Всемирная сеть» также подтвердили, что пакет телеканалов «Цифрового телесемейства» перешел в новый медиахолдинг, но озвучивать подробности не стали.

В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили, что в ведомство поступило заявление о смене учредителя средств массовой информации, принадлежащих АО «Первый канал. Всемирная сеть», изменения будут внесены в реестр зарегистрированных СМИ.

Объект сделки

Как проект тематических каналов для кабельных сетей «Цифровое телесемейство» ведет свою историю с середины 2000-х. Если изначально, еще в 1990-е, единственной задачей компании-владельца «Цифрового телесемейства» было распространение сигнала «Первого канала» за пределами России, то в 2006-м появился первый проект для российской аудитории — детский канал «Теленяня» (впоследствии был преобразован в «Карусель»). Затем, в 2008-м, появился кулинарный канал «Телекафе». Сейчас «Цифровое телесемейство» насчитывает 10 каналов, в том числе «Время», «Музыка «Первого», «О!», «Бобер».

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Самым популярным проектом «Цифрового телесемейства» является «Дом кино». Вещатель специализируется на показе отечественных фильмов, его библиотека, по собственной информации, насчитывает более 3,5 тыс. часов контента. В топ-30 федеральных каналов, согласно измерениям Mediascope в крупных городах России, он занимал по итогам января—апреля 2022 года 18-е место среди всех зрителей старше 4 лет. Среднесуточная доля «Дома кино» за первые четыре месяца равнялась 1,1% — это означает, что в среднем ежедневно именно этот канал выбрали чуть больше 1% всех, кто вообще включал телевизор. Почти такой же показатель был и у его конкурента — «Мосфильм. Золотая коллекция», который развивает СП «Ростелекома» и ВГТРК. Для сравнения: среднесуточная доля среди всех зрителей старше 4 лет самого популярного вещателя в январе — апреле — «России 1» — равнялась 14,7%.

У других проектов «цифрового семейства» среднесуточная доля не превышает 1%.

В 2021 году выручка по РСБУ АО «Первый канал. Всемирная сеть», управляющего «Цифровым телесемейством», превысила 4,9 млрд руб., прибыль от основной деятельности достигла почти 690 млн руб., чистая прибыль — 267 млн руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 года равнялась 248 млн руб.

Стороны сделки

Продавец

«Первый канал» в 2021 году прошел, как сформулировали в Минцифры, процедуру «финансового оздоровления» — в результате докапитализации доля государства в АО «Первый канал» снизилась с 51% до 34,23% (при этом государство получило «золотую акцию»). Новым акционером вещателя стал ВТБ, получивший 32,89%. Доля «Национальной медиа группы» снизилась с 29 до 19,46%, СОГАЗа — с 20 до 13,42%. Как в рамках докапитализации ВТБ оценил «Первый канал», не сообщалось.

Выручка АО «Первый канал» по РСБУ в 2021 году достигла почти 28 млрд руб., убыток от основной деятельности составил 1,7 млрд руб., но благодаря «прочим доходам», к которым относится и господдержка, вещатель зафиксировал 581 млн руб. чистой прибыли. Кредиторская задолженность прошедшего докапитализацию «Первого канала» в прошлом году резко снизилась: если на 31 декабря 2020 года она достигала 21,9 млрд руб., то на 31 декабря 2021 года — 7,5 млрд руб.

В федеральном бюджете на 2022 год заложены 6 млрд руб. субсидии АО «Первый канал» на производство и закупки контента. Кроме того, шесть вещателей, в том числе и «Первый», должны получить вместе почти 8 млрд руб. на распространение своего сигнала в небольших городах и селах.

Покупатель

«Триколор» — по итогам 2021 года крупнейший оператор платного ТВ по числу абонентов, указывает в своем отчете «ТМТ Консалтинг». Аналитики оценивают абонентскую базу «Триколора» на конец прошлого года в 12,2 млн домохозяйств, что соответствует 26% всего рынка платного ТВ. Такие же цифры называет и сам «Триколор». У ближайшего конкурента — «Ростелекома» — 10,8 млн абонентов, или 23%.

По выручке «Триколор» уступает «Ростелекому» — 37% против 16% всего рынка в денежном выражении, указывает «ТМТ Консалтинг». Это соответствует 39,6 млрд и 17,1 млрд руб.

Выручка по РСБУ основного юрлица «Триколора» — НАО «Национальная спутниковая компания» — в 2021 году достигла почти 16,5 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 года — 5,6 млрд руб.

Помимо дистрибуции контента «Триколор» сам занимается и производством тематических каналов — этим занимается специальная компания «Первый ТВЧ». Среди его проектов — «Наш Кинопоказ», «Блокбастер», «Про любовь», «Наша Сибирь».

Официально собственники «Триколора» никогда не раскрывались, но источники РБК ранее неоднократно называли главным бенефициаром Андрея Ткаченко, чьим основным бизнесом является GS Group, производитель цифровых и интернет-приставок для приема телесигнала. О том, что Ткаченко — один из собственников «Триколора», также выяснилось из судебного разбирательства, инициированного его бывшей супругой. В 2019 году Ирина Ткаченко подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска к бывшему мужу. По ее версии, Андрей Ткаченко, чтобы в ходе бракоразводного процесса не делиться с бывшей супругой бизнесом «Триколор ТВ», снизил свои доли в компаниях в пользу третьих лиц. Все судебные споры Ирина Ткаченко проиграла.