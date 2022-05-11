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Эксперты зафиксировали снижение доверия россиян к телевидению

Если в марте телевидению в качестве источника информации доверяли 33% опрошенных, в конце апреля их число сократилось до 23%, подсчитала GroupM. Доверие к соцсетям и Telegram-каналам выросло с 19 до 23%
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Уровень доверия россиян к телевидению в марте-апреле снизился, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса медиагруппы GroupM.

Согласно результатам исследования, 17 марта телевидение источником информации, которому доверяют больше других, назвали 33% опрошенных, а 27 апреля — 23%.

В опросе приняли участие более 1,7 тыс. респондентов от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек.

Среди опрошенных россиян, живущих за пределами крупных городов, в марте телевидение выбирали 34% респондентов, в апреле — 24%. Что касается жителей Москвы и Санкт-Петербурга, показатель в аналогичный период упал с 27 до 21%.

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Как показало исследование, доверие сократилось и к интернет-СМИ и официальным сайтам: с 26% 17 марта до 23% 27 апреля. Доверие к соцсетям и Telegram-каналам в то же время выросло с 19 до 23%.

GroupM на основе данных Mediascope указывает, что показатель TVR (среднесуточное время, которое тратит на просмотр телеканала зритель, включивший его хотя бы на 1 минуту) у Первого канала уменьшился на 18% (до 1,46 минуты), если сравнивать период 14-20 февраля и 18-24 апреля. У НТВ сокращение составило 6% (1,44 минуты), у «России 24» зафиксирован рост на 55% (до 0,59 минуты). У «России 1» показатель не изменился.

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В апреле российский офис специализирующейся на медиааудите компании ECI Media Management подсчитал, что в марте число зрителей российских телеканалов кардинально не изменилось: оно составило 48,7–49,8 млн человек старше четырех лет в феврале и 46,9–50,7 млн человек в марте.

При этом аудитория «России 24» на неделе, когда началась российская спецоперация, выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущей. Если 14–20 февраля канал ежедневно смотрели 519 тыс. человек старше четырех лет, то 21–27 февраля — почти 1,3 млн. В марте аудитория была на уровне от 934 тыс. до 1,3 млн зрителей в зависимости от недели.
 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
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