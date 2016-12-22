Эксперты нашли среди приложений Google Play скрытые майнеры криптовалют

По данным «Лаборатории Касперского», часть распространяемых через Google Play приложений заставляют смартфоны работать на мошенников. Некоторые из вредоносных приложений не удалили из магазина до сих пор

Фото: Кирилл Каллиников / «РИА Новости»

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили в нескольких приложениях, распространяемых через магазин Google Play, программы, которые тайно от пользователей начинали добывать криптовалюту.

Вся прибыль уходит создателям скрытых майнеров, в то время как владельцам смартфонов достаются только проблемы: остальные приложения на мобильнике работают медленно, аппарат быстро разряжается и сильно греется. Иногда температура поднимается так сильно, что смартфон может просто выйти из строя.

Особую опасность обнаруженных «криптомайнеров» эксперты «Лаборатории Касперского» объясняют тем, что программы действительно выполняют заявленные в описании полезные функции, а потому работу скрытого модуля можно и не заметить. В частности, майнеры оказались встроены в программы, предназначенные, судя по официальному описанию, для просмотра футбола.

«Вы скачиваете футбольное приложение, наслаждаетесь игрой, а в это время встроенный в него скрытый майнер добывает цифровую валюту для своих хозяев. Заметить это довольно сложно: во-первых, вам попросту не до того во время матча, во-вторых, видео тоже нагревает телефон и разряжает батарею, как и майнер», — говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».

По данным экспертов, одна из таких программ — PlacarTV с встроенным в нее майнером Coinhive, добывающим криптовалюту Monero, — была скачана с Google Play более 100 тыс. раз. PlacarTV удалили из магазина только после того, как эксперты «Лаборатории Касперского» указали на ее опасность.

А вот приложение для создания VPN-соединения Vilny.net, в которое, по данным экспертов, тоже встроен майнер, по-прежнему доступно для скачивания с Google Play. К настоящему времени его скачали уже более 50 тыс. раз. Особая опасность этого «криптомайнера», по словам экспертов, состоит в том, что он умеет отслеживать температуру и уровень заряда телефона. В результате в случае угрозы перегрева или разрядки смартфона он приостанавливает майнинг, чтобы не дать хозяину аппарата заподозрить неладное.