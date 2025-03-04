Лейблы попросили Минкультуры повысить отчисления за «сиротскую» музыку

Бизнес попросил Минкультуры пересмотреть слишком низкие выплаты за произведения неизвестных авторов. Эксперты хотя и называют ставки нерыночными, но предупреждают, что слишком высокие негативно скажутся на индустрии

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Национальная федерация музыкальной индустрии (НФМИ), объединяющая, по собственным данным, почти 50% музыкального рынка России, попросила Минкультуры пересмотреть предложенные ставки отчислений за использование так называемых сиротских произведений — то есть музыки, фотографий или книг, чей автор или правообладатель либо неизвестны, либо не выходят на связь. Соответствующее письмо НФМИ, направленное на имя министра культуры Ольги Любимовой, есть в распоряжении РБК (его подлинность подтвердили в федерации).

РБК направил запросы в пресс-службы Минкультуры и РАО.

Как регулируется «сиротская» музыка Правила использования произведений неизвестных авторов были приняты летом 2024 года и вступили в силу в октябре. Предложившие новые нормы депутаты и сенаторы, среди которых были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и думский депутат Павел Крашенинников, объясняли свою инициативу высоким уровнем развития цифровой среды: «Объекты в ней доступны, а отыскать их владельца зачастую очень сложно». Теперь перед тем, как использовать «сиротскую» музыку, заинтересованное в этом лицо должно сначала попытаться установить правообладателя и выйти с ним на связь. Результаты этой проверки должны быть представлены в аккредитованную организацию по коллективному управлению правами (ОКУП). В течение ближайшего года такой организацией выступает Российское авторское общество (РАО). Если произведение действительно признают «сиротским», на него может быть предоставлено право использования на условиях возмездной неисключительной лицензии. Плата за использование такой музыки должна зачисляться на номинальный счет, который ведет РАО. Сейчас происходит процесс разработки подзаконных актов, которые регламентируют работу по новым правилам.

Что предлагает Минкультуры

В январе 2025 года Минкультуры предложило проект постановления правительства об утверждении правил расчета и ставок вознаграждения за использование «сиротских» произведений. Согласно документу, за разные формы использования таких произведений предлагается и разный порядок выплат. Например, размер вознаграждения за продажу отдельно взятых экземпляров будет определяться фиксированным разовым платежом. Его размер будет рассчитывать РАО, но он не должен быть ниже 2 тыс. руб. за каждое используемое произведение, умноженное на общее количество экземпляров, плюс дополнительные процентные отчисления от отпускной цены. Для литературных произведений, например, это будет 8%, для музыки — 9%, для фотографий — 10%.

Вопросы у представителей музыкальной индустрии вызвал пункт проекта, который определяет размер вознаграждения за «доведение произведений до всеобщего сведения». Чаще всего это публикация в интернете или на стриминговом сервисе, то есть один из наиболее распространенных способов монетизации композиций. Если будет возможно определить фактическое количество пользователей, послушавших ту или иную музыку, Минкультуры предлагает ввести динамическую шкалу платежей. За первые 300 тыс. прослушиваний этот платеж будет составлять 40 коп. за один раз (то есть максимум, по подсчетам РБК, 120 тыс. руб.), за последующие прослушивания сверх этой планки до 1,5 млн — 29 коп. (то есть максимально за эти прослушивания плюс 240 тыс. руб.), за 1,5–3 млн прослушиваний — 10 коп. и далее в сторону уменьшения ставки вплоть до 4 коп.

Сейчас к документу готовится заключение об оценке регулирующего воздействия. В ближайшее время он должен быть направлен в правительство.

Что предлагает ассоциация

Представленные ставки вознаграждения существенно и иногда в несколько раз «в худшую сторону» отличаются от рыночных расценок за дистрибуцию музыки в интернете, говорится в письме НФМИ в Минкультуры. Это, по мнению профильной ассоциации лейблов, может привести к нарушению прав и законных интересов правообладателей произведений, изначально признанных «сиротскими», а также наследников авторов и исполнителей. Причем сами ставки вознаграждений, как отмечается в письме, остаются коммерческой тайной правообладателей.

Кроме того, низкие ставки вызывают опасения, что у пользователей и организаций по коллективному управлению авторскими правами не будет мотива полноценно искать авторов произведений, предупреждают в НФМИ.

В качестве альтернативного варианта НФМИ предлагает сохранить ставку 40 коп. за первоначальные 300 тыс. прослушиваний. Но за все, что превышает этот показатель, ввести выплаты по 20–30 коп. за прослушивание.

Как бизнес оценивает новые нормы

Советник гендиректора лейбла «СП Диджитал» Ольга Ким, комментируя письмо НФМИ, отметила важность соответствия ставки выплат за «сиротские» произведения рыночным условиям, поскольку это необходимо для соблюдения интересов всех участников отрасли. По ее мнению, это позволит обеспечить условия, при которых нашедшиеся авторы, исполнители и их наследники не будут получать меньше, чем в рамках обычного коммерческого использования.

По мнению организатора международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергея Бабича, ставки за «сиротскую» музыку ниже рыночных (сами они чаще всего находятся под соглашением о неразглашении) будут несправедливы для музыкальных стриминговых сервисов. «Основным платформам, стримингам и лейблам по большом счету все равно с точки зрения тарификации, чья это музыка и известен ли ее автор, они свою работу делают и получают процент за весь трафик, — объясняет Бабич. — И если трафик за «сиротскую» музыку будет дешевле, чем за ту, автор которой известен, они недополучат денег за свою работу. Есть несколько исторических хитов, которые сами по себе делают кассу всей «сиротской» музыке и собирают десятки миллионов прослушиваний. И даже небольшое изменение тарифа будет очень ощутимо для интересантов».

На текущие выплаты постановление Минкультуры никак не повлияет, поскольку оно распространяется только на «сиротские» произведения, обращает внимание эксперт сферы культуры Евгений Сафронов. Сами же такие произведения он называет очень узким сегментом. «Пока предложение НФМИ не выглядит обоснованным, поскольку оно предлагает оценку ставок по верхней рыночной планке, — утверждает он. — В целом на этом рынке разброс цен очень велик. Завышение ставок вряд ли полезно для сферы культуры. Расценки, предложенные министерством, вполне логичны и формируют баланс интересов платформ, неизвестных правообладателей и аудитории».