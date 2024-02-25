Хуситы заявили об ударе по американскому танкеру в Аденском заливе

Хуситы нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру Torm Thor, который шел под флагом США, в Аденском заливе, сообщает Reuters со ссылкой на военного представителя движения Яхья Сариа. По его словам, хуситы выпустили несколько противокорабельных ракет.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американский военный корабль USS Mason сбил одну противокорабельную баллистическую ракету в Аденском заливе. Инцидент произошел 24 февраля в 17:00 по времени столице Йемена Саны (совпадает с мск).

«Ракета, вероятно, была нацелена на Torm Thor, принадлежащий и эксплуатируемый танкер под флагом США», — говорится в публикации в Х. Никто не пострадал, повреждений также нет, уточнили в командовании.

Атаки на американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда начались осенью 2023 года.

В декабре Вашингтон и Лондон сформировали международную коалицию, а с января союзники наносят удары по объектам хуситов в Йемене. В частности, в ночь на 25 февраля они ударили по 18 целям военных.

Ранее, 22 февраля, хуcиты отправили судоходным и страховым компаниям уведомление о запрете для судов США, Великобритании и Израиля ходить в водах Красного и Аравийского морей, а также Аденского залива.