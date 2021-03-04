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Facebook снимет запрет на политическую рекламу в США

Он действовал с закрытия избирательных участков на выборах президента. Faсebook пояснял, что ввел его «чтобы избежать путаницы или злоупотреблений». Запрет временно снимался только однажды, во время выборов в сенат в Джорджии
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Фото: Stephen Lam / Reuters
Фото: Stephen Lam / Reuters

Facebook с 4 марта снимет запрет на показ политической рекламы, которую соцсеть ввела после ноябрьских выборов президента США. Об этом говорится в сообщении компании.

«Мы ввели этот временный запрет после выборов в ноябре 2020 года, чтобы избежать путаницы или злоупотреблений после дня выборов. В отличие от других платформ мы требуем авторизации и прозрачности не только для политической и предвыборной рекламы, но и для социальной рекламы, и наши системы не различают эти категории», — заявили в Facebook.

В компании подчеркнули, что получили много обратной связи по этому вопросу, и пообещали в ближайшие месяцы изучить работу этих сервисов и оценить необходимость изменений.

Bloomberg узнал о планах Facebook запретить политическую рекламу
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Фото:Russell Boyce / Reuters

Запрет на политическую рекламу вступил в силу после закрытия избирательных участков. В середине декабря компания заявила, что временно снимет запрет, но только для Джорджии, поскольку в штате должен был пройти второй тур выборов в сенат. Компания пояснила, что получила отзывы о том, что кандидаты хотели бы размещать рекламу в соцсети, и признала, что эти рекламные сообщения являются важным источником информации.

В начале января, в день второго тура, Facebook сообщил, что вернет запрет на политическую рекламу в штате.

Позже компания ввела дополнительные ограничения, связанные с выборами. Она запретила создавать любые новые мероприятия рядом с Белым домом и Капитолием в день инаугурации Джо Байдена. Решение было принято после протестов в Вашингтоне 6 января, в ходе которых группа сторонников экс-президента Дональда Трампа ворвалась в Капитолий.

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Тогда в ФБР предупреждали о том, что в день инаугурации готовятся новые протесты. Однако церемония прошла без происшествий.

Автор
Мария Лисицына
политическая реклама США Facebook
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