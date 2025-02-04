Входящая в «ИКС Холдинг» Yadro займется климатическим оборудованием

«КНС Групп» купила у бизнесмена Александра Калинина 38% компании-разработчика систем кондиционирования для дата-центров «КБ Борей». Актив нужен для развития нового направления деятельности

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Входящая в «ИКС Холдинг» «КНС Групп» (работает под брендом Yadro) 31 января стала владельцем 38% в компании — разработчике и производителе систем кондиционирования для центров обработки данных «КБ Борей» (бренд BOREY), следует из данных СПАРК.

Директор по продуктам Yadro Павел Егоров рассказал РБК, что актив нужен компании для выхода в новое направление по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры дата-центров. Он отметил, что современное серверное оборудование, включая системы для искусственного интеллекта, требует значительных энергоресурсов и постоянного охлаждения на всех уровнях — от чипов до ЦОДов.

«КБ Борей» была основана в 2016 году. Занимается проектированием, производством, продажей и обслуживанием климатического оборудования. Компания владеет собственной технологией воздухораспределения в телекоммуникационных шкафах, технологией использования воздушного рекуператора для фрикулинга (энергосберегающее решение для охлаждения) в мини-ЦОДе уличного исполнения, а в 2025 году планируется получить три новых патента на решения для модульных ЦОДов контейнерного типа. Среди клиентов — крупнейшие российские предприятия. Выручка «КБ Борей» в 2023 году составила 43 млн руб., чистая прибыль — 107 тыс. руб.

Продавцом пакета выступил российский IT-предприниматель и инвестор, основатель «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин. Он пояснил РБК, что эта доля принадлежала ему через третьих лиц. «Мы действительно продали семейную долю в этом активе, которым владели и инвестировали на протяжении долгого времени. Считаем «Борей» перспективной компанией с хорошим будущим. Сделка с «КНС-групп» является элементом нашей работы по выращиванию и выводу на IT-рынок перспективных бизнесов и новых имен с их последующей продажей стратегам», — отметил Калинин. Еще 47% «КБ Борей» принадлежат директору по развитию бизнеса Ратмиру Трошину, 15% — Анатолию Ференцеву.

Чем известна Yadro

Компания Yadro была основана в 2014 году как часть Национальной компьютерной корпорации. В 2019 году контроль над ней перешел к «ИКС Холдингу» Антона Черепенникова, который также включает компании «Цитадель», «Бюро 1440», «Гарда» и «Криптонит». После смерти Черепенникова летом 2023 года управление холдингом перешло к топ-менеджерам компании.

Yadro занимается разработкой и производством серверов, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования и др. В 2022 году компания подписала контракты на сумму более 80 млрд руб. с «Ростелекомом», «МегаФоном» и «ВымпелКомом» (бренд «Билайн») на создание базовых станций в стандартах GSM и LTE. В середине 2023 года Yadro представила свой первый планшет под брендом KVADRA. Основные производственные мощности Yadro расположены в Дубне, также есть R&D-центры в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

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