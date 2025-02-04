Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек

Крупнейшие издательства пожаловались на дефицит полиграфической отделки для выпуска молодежных, коллекционных и детских книг. Проблемы вынуждают компании поднимать цены на литературу и переводить часть производства в Китай

Фото: Андрей Васильев / ТАСС

Дефицит полиграфии для отделки книг на начало 2025 года достиг 30% от их потребности издателями на фоне роста спроса потребителей на молодежную литературу. Об этом РБК рассказали в пресс-службе «Эксмо-АСТ» — крупнейшей в России издательской группы, объединяющей лидеров рынка «Эксмо», АСТ, а также издательства «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора», «Азбука-Аттикус» и т.д.

Речь идет о красках, лаках и других материалах, необходимых для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев. Особенно, по словам представителя «Эксмо-АСТ», дефицит затронул выборочное лакирование и трафаретную печать. Эти методы используются для достижения наиболее четких контуров и высокого качества изображения.

Дефицит качественной полиграфической отделки за последние пару лет стал для отрасли «хронической проблемой», соглашается глава издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. «В прошлом году для нашего бестселлера «Железное пламя» (книга американской писательницы Ребекки Яррос, вошла в мировую тройку самых продаваемых книг 2024 года, по версии Amazon. — РБК) мы не смогли напечатать нужное нам количество экземпляров тиража с цветным обрезом (когда на край книжного блока наносится цвет или полноценное изображение. — РБК), — приводит он пример. — Наша потребность только на старте была на 30 тыс. больше. Но и то, что печаталось, было задержано. По самой приблизительной оценке, в 2024 году мы «не допечатали» не менее 180 тыс. экземпляров такого рода изданий».

В связи с дефицитом мощностей «Росмэн» в этом году будет печатать в России минимальные тиражи, а остальное — отправлять в Китай, продолжает Кузнецов. Но этот процесс долгий, дорогой и сложный, признает он. «Не хватает не только мощностей для закрашивания обрезов. В детской книге мы не можем наладить достаточный выпуск книг с многоразовыми водными раскрасками, липучками и другими составляющими, — добавляет глава «Росмэна». — К этому прибавляются проблемы ухудшения качества печати сложной полиграфии и возрастание процента брака».

У книгоиздателей в 2024 году действительно вырос спрос на закрас обрезов, подтверждает представитель Первой образцовой типографии. Но на сегодняшний день производительного и высокоэффективного оборудования для этого на рынке практически нет, отмечает он. Кроме того, если после пандемийного 2020 года в отрасли наблюдался тренд на упрощение отделки книг, то сейчас вновь возрос интерес к красивым обложкам с различными видами тиснения и УФ-лакирования, которые повышают привлекательность книги и делают ее более яркой и красочной, добавляет представитель Первой образцовой типографии. «С тиснением другая ситуация: оборудования на рынке хватает, но оно достаточно изношенное, и есть проблемы с ремонтом в условиях санкционного давления, — отмечают в типографии. — Можно отметить также нехватку специалистов, а новых обучить трудно».

В пресс-службе Минцифры заявили РБК, что дефицита материалов для декорирования книг в отрасли нет. Но проявившаяся в последнее время тенденция на дополнительное декорирование книжной продукции действительно привела к повышенной нагрузке на полиграфические производственные мощности, отвечающие за некоторые виды отделочных работ, признают в министерстве. В особенности это коснулось технологий, которые раньше широко не использовались издательствами, например, закраса обрезов. «Ожидаем, что предложение в сфере отделочных полиграфических работ в ближайшее время придет в равновесие с увеличившимся спросом», — добавили в Минцифры..

С чем связан дефицит отделки

Основной причиной возникшего дефицита отделочных материалов для книг, по мнению «Эксмо-АСТ», стало увеличение потребления YoungAdult-литературы — современных молодежных книг, чаще всего написанных в жанрах романтики, фантастики или фэнтези. Для таких книг полиграфическое исполнение играет ключевую роль, объясняют в издательской группе. «Для молодежной аудитории бумажная книга становится элементом коллекционирования и важной частью визуальной культуры, активно представленной в соцсетях», — констатируют в «Эксмо-АСТ».

Сегмент молодежной литературы начал заметно расти в 2022 году. Уже тогда в топ-5 самых продаваемых художественных произведений вошли четыре книги именно этого направления. Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев отмечал, что наибольшим спросом такая литература пользуется именно в бумажном варианте. В 2024 году «Известия» со ссылкой на организаторов ярмарки Non/fiction писали, что рост сегмента подростковой литературы стал одним из главных трендов книжного рынка. Кроме того, в сегменте YoungAdult в 2023–2024 годах было открыто самое большое количество специализированных издательств. Причем популярностью этот сегмент, несмотря на свое название, пользуется не только у молодежи, но и у старшей аудитории, писали «Известия».

В Первой образцовой типографии отмечают смену ассортимента материалов. Если раньше доминировали европейские бренды дизайнерских бумаг и переплетных материалов, то сейчас большинство уже заменили турецкими и китайскими аналогами. «Конечно, это произошло не за один день: надо было подстраивать технологию производства, поменялись краски, клей, — объясняет представитель типографии. — Особенных проблем из-за отсутствия каких-то материалов мы не видим. Но к новым материалам нужно подбирать другие режимы работы, а это сложно и происходит не сразу».

Как типографии импортозамещали материалы Ключевой материал для книгопечатания — мелованная и офсетная бумага. Мелованная, используемая для высококачественных изданий с красивыми иллюстрациями, а также различные картоны для обложек прежде в основном завозились из Европы. Но весной 2022 года Евросоюз ввел запрет на поставки в Россию материалов для производства книжной продукции. Полностью перейти на российские аналоги и нарастить поставки из стран Азии издательства смогли только к августу 2023 года. С поиском альтернатив расходным материалам — краскам и нитям для переплетов — ситуация оказалась сложнее. В сентябре 2023 года на Московской международной книжной ярмарке крупнейшие поставщики рассказывали, что производство офсетных красок в России отсутствует, а отечественные лаки делаются на импортном сырье. В результате типографии были вынуждены искать новых поставщиков. Сейчас поставки в основном идут из Турции.

Повлияет ли дефицит мощностей на стоимость книг

Еще в конце 2024 года «Коммерсантъ» сообщал, что российские издательства с нового года повысят цены на печатные книги на 7–10%. Увеличение расценок, по данным издания, обусловлено удорожанием полиграфических услуг на 20%, усложнением логистики бумаги и других материалов, а также повышением маркетплейсами размера комиссий в среднем на 4–7%.

⁠Реальных факторов для уменьшения стоимости полиграфических материалов нет, утверждает директор по производству издательской группы «Альпина» Константин Лунь. С этим соглашаются и в Первой образцовой типографии: нехватка кадров и низкая производительность влияют и на себестоимость, и на конечную цену книжной продукции. Но заказчики, как считает представитель типографии, понимают это и готовы платить, поскольку «привлекательность обложки стимулирует потребительский спрос».