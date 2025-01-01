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Путин поручил изучать в школах патриотические книги современных писателей

Путин поручил Минпросвещения включить современные патриотические произведения в списки для внеклассного чтения. Также он дал ведомству несколько поручений по учебникам и школьным библиотекам
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил включить патриотические произведения современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения.

Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.

«Минпросвещения России: предусмотреть включение литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения», — говорится там.

Срок исполнения — 1 июня 2025 года. Ответственным назначен глава ведомства Сергей Кравцов.

Путин поручил добавить новые темы в «Разговоры о важном»
Общество
Владимир Путин

Кроме того, глава государства поручил Минпросвещения до 1 октября рассмотреть вопрос о создании единой государственной линейки школьных учебников по государственным языкам республик России. В числе других распоряжений Путина в том же параграфе — представить предложения по модернизации школьных библиотек, обеспечить централизованное научно-методическое сопровождение их деятельности.

Также в перечне указано поручение Путина Министерству просвещения и администрации президента. Он распорядился дополнить «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям.

19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию о качестве общего и профессионального образования, участники которой обсудили разработку стратегии образования до 2036 года. По словам Кравцова, главная задача — это воспитание, формирование личности. При этом важно, чтобы «дети имели широкий кругозор, были патриотично настроены и нашли свой путь в жизни».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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