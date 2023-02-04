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Собянин сообщил о разработке беспилотного поезда для московского метро

Мэр Москвы Собянин: прорабатывается запуск беспилотного поезда для метро к 2026 году
Поезд введут в строй к 2026 году, поездка на тем будет более комфортной и тихой, заверил мэр. Двери вагонов будут «рекордно широкими», а в поезд поместится больше пассажиров, сказал он
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

В московском метро к 2026 году может появиться беспилотный поезд, работа над этим проектом уже идет. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он рассказал, что специалисты работают над созданием поезда нового поколения, в который поместится больше пассажиров. Его двери, по словам мэра, будут «рекордно широкими», а поездка станет более комфортной и тихой. «Также прорабатываем возможность внедрения автономного хода и беспилотного управления», — добавил мэр. 

В 2023 году власти закупят для метрополитена почти 300 современных вагонов «Москва-2020», а в 2024-м улучшат составы в соответствии с пожеланиями пассажиров, продолжил Собянин. Там обновят интерьеры и установят зарядные устройства нового поколения, а также добавят больше удобств для маломобильных граждан, уточнил мэр. Поезда, по его словам, сделают более тихими и комфортными.

В том же году москвичам представят новый дизайн голубого вагона, заключил Собянин.

Подвижной состав для Московского метрополитена, в том числе составы «Москва-2020», поставляет российский производитель «Метровагонмаш». В июне вице-мэр, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов говорил, что таких поездов в московском метро курсирует более 100, или около 70%. Также пассажиров перевозят составы «Москва», на долю которых приходится 25% от общего парка составов, «Ока» — 21%, «Москва-2020» — 12,6%, «Русич» — 11,5%.

Тогда же Ликсутов сказал, что на Московском центральном кольце (МЦК) могут появиться двухэтажные поезда. Переговоры об этом, по его словам, власти ведут с РЖД. Запустить их решили, чтобы справиться с пассажиропотоком кольца, так как возможностей существующей инфраструктуры почти не хватает, отмечал он.

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Сергей Собянин Москва Метро беспилотный транспорт поезд
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