Крупнейшее издательство впервые инвестирует в экранизации российских книг

Издательская группа «Эксмо-АСТ» выйдет в кинобизнес и профинансирует экранизации книг российских авторов. На первый проект будет выделено 200 млн руб. — это больше, чем у половины самых кассовых российских фильмов 2022 года

Олег Новиков (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Группа «Эксмо-АСТ», крупнейшая в России по объему непериодических изданий (входят «Эксмо», АСТ, «Манн, Иванов и Фербер», «Бомбора» и др.), будет инвестировать в экранизации выпускаемых ею книг российских авторов. Об этом РБК сообщил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

На первый проект планируется выделить 200 млн руб. В дальнейшем группа планирует покрывать до 25% стоимости кинопроизводства. Для финансирования будут использованы средства управляющей компании группы, для которой это будут первые инвестиции в съемки кино.

Список проектов, которые получат финансирование, пока не сформирован, уточнили в «Эксмо-АСТ». Потенциальные экранизации будут определяться по результатам питчингов, которые пройдут уже в феврале. Отбирать проекты будет жюри, в которое войдут представители онлайн-платформ и киностудий, среди которых Premier, Kion, 1-2-3 Production, Cosmos Studio и другие. Всего ожидается рассмотрение 26 заявок. РБК направил запросы в перечисленные компании.

Сколько стоит производство российских фильмов и сериалов Средний бюджет российского полнометражного фильма, по данным Фонда кино, в 2019 году составлял 175,9 млн руб. Более свежих показателей организация не публиковала. У четырех из восьми российских полнометражных фильмов, входящих в топ-20 самых кассовых картин 2022 года, бюджет которых публично оглашался, стоимость производства была меньше 200 млн руб. и варьировалась от 125 млн до 150 млн руб. Средняя стоимость производства одного эпизода российского сериала в 2021 году достигала 25 млн руб., в некоторых случаях этот показатель доходил до 50 млн руб. Самый кассовый российский фильм 2022 года — «Последний богатырь: Посланник тьмы» — обошелся создателям, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в 465 млн руб., из которых 100 млн руб. были выделены самим фондом на возвратной основе. Фильм «Артек. Большое путешествие», также вошедший в топ-20 самых кассовых лент прошлого года, стоил 125 млн руб. (из них 40 млн руб. — безвозвратная субсидия). «Мистер нокаут» из этого же рейтинга обошелся в 150 млн руб. (из них 60 млн руб. — безвозвратная субсидия). Бюджет самого кассового российского мультфильма прошлого года — «Финника» — 325 млн руб. (из них 40 млн руб. — возвратные, еще 120 млн руб. — безвозвратные).

Проекты, которые получат финансирование от «Эксмо-АСТ», должны быть реализованы в течение года, обратили внимание в издательстве. Деньги будут выделены на условиях софинансирования на возмездной основе.

Отвечая на вопрос о критериях отбора потенциальных заявок на экранизацию, в «Эксмо-АСТ» уточнили, что готовы брать «до 98% историй, так как из каждой — за редким исключением — можно сделать кинематографичную»: «Часто бывает так, что какая-либо студия прочитала книгу и пришла к нам с запросом на нее, настолько она кинематографична. Но печатные истории нужно дорабатывать в любом случае, и лучше это делать втроем: мы, студия и автор».

Что касается студий — членов жюри, то они, как уточнили в издательстве, в ходе питчинга будут опираться на критерии востребованности той или иной книги на рынке, потребностей аудитории, актуальности сюжета и запланированного бюджета. Например, сейчас особым спросом пользуются семейные истории, в то время как детективы отошли на второй план, отмечают в издательской группе. «Это может быть и фэнтези, если студия готова тратиться, так как такие проекты высокобюджетны», — добавили в «Эксмо-АСТ».

Заместитель гендиректора платформы Premier Макар Кожухов в разговоре с РБК отметил, что видеосервис готов выступить соавтором таких экранизаций. По его словам, сюжеты книг «зачастую хорошо продуманы», а по результатам их продаж можно судить о заинтересованности аудитории. Кроме того, сформированная база поклонников облегчает маркетинговую кампанию потенциальной экранизации. «Если говорить о жанрах, то мы рассматриваем любые истории — в том числе и документальные», — добавил Кожухов.

Необходимость поддержки экранизаций книг российских авторов в издательской группе объясняют общим потенциалом этого направления. Так, в 2022 году на английском языке было экранизировано более 60 книг, среди которых произведения Джона Толкина, Стивена Кинга, Джорджа Мартина и Чарльза Диккенса. Фильм-экранизация романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» стал одним из главных номинантов на премию «Оскар». Однако на российском кинорынке ситуация пока другая: за прошлый год на экраны вышло лишь десять сериальных и полнометражных экранизаций.

Выход издательского бизнеса в кино — показательный шаг развития индустрии, считает главный редактор отраслевого издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев. Однако с тем, что в России недостаточно экранизаций отечественных книг, он не согласен: «Российские произведения экранизируются достаточно часто и довольно успешно. Один из самых кассовых фильмов прошлого года — «Сердце пармы» — это экранизация [романа] Алексея Иванова. Российские бестселлеры логично вызывают большой интерес продюсеров. Виктор Пелевин экранизирован уже дважды (однако изначально запланированная на весну 2022-го картина «Ампир V» пока так и не вышла в прокат). Исправно выходят сериалы по детективам, например, Александры Марининой и Дарьи Донцовой. А самым высокобюджетным фильмом из заявленных на 2023 год является «Воланд» — экранизация «Мастера и Маргариты» — 1,2 млрд руб.», — отметил эксперт.