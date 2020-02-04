США начали разработку собственных 5G-сетей в качестве альтернативы Huawei

В проекте участвуют американские Microsoft, Dell и AT&T, а в дальнейшем могут подключиться европейские Nokia и Ericsson. Власти США намерены полностью исключить зависимость от оборудования Huawei ради нацбезопасности

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Белый дом совместно с американскими технологическими компаниями приступил к созданию передового программного обеспечения для телекоммуникационных сетей 5G следующего поколения, стремясь ослабить господство китайской компании Huawei. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного экономического советника президента США Ларри Кадлоу.

По его словам, в разработке участвуют такие компании, как Microsoft, Dell и AT&T. «Общая концепция заключается в том, чтобы вся американская архитектура 5G и инфраструктура выполнялись в основном американскими фирмами», — заявил он, добавив, что в проекте также могут принять участие европейские телекоммуникационные компании Nokia и Ericsson, которые широко представлены на американском рынке.

Как отмечает издание, план будет опираться на усилия ряда американских телекоммуникационных и технологических компаний по согласованию общих технических стандартов, которые позволят разработчикам программного обеспечения 5G запускать код на устройствах, поставляемых практически любым производителем оборудования. Это уменьшит, а, возможно, полностью исключит зависимость от оборудования Huawei, отмечает газета.

«Власти США утверждают, что Huawei имеет прочные связи с китайскими военными, что делает использование их оборудования угрозой национальной безопасности США. Huawei это отрицает и заявляет, что работает независимо», — говорится в материале.