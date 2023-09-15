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Миссия «Луна-25» ,  
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«Роскосмос» назвал сроки расследования крушения «Луны-25»

Борисов: комиссия по крушению «Луны-25» завершит работу до конца сентября
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Миссия «Луна-25»

Аварийная комиссия, которая устанавливает причины крушения станции «Луна-25», планирует завершить работу до конца сентября, заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Я думаю, что где-то в конце сентября мы завершим работу и доведем до общественности основные причины», — сказал глава «Роскосмоса» на пресс-конференции.

По словам Борисова, существует 16 версий крушения «Луны-25», 11 из них уже проверили специалисты. Предварительно, основная причина состоит в том, что акселерометр не передал информацию, необходимую для выключения двигателя.

Станцию «Луна-25» запустили 11 августа с космодрома Восточный в Амурской области. Она вышла на окололунную орбиту через пять дней. «Луна-25» должна была совершить посадку на Луне с 21 по 24 августа, однако 20 августа «Роскосмос» сообщил, что аппарат столкнулся с Луной и прекратил свое существование. Тогда госкорпорация пообещала сформировать межведомственную комиссию для выяснения причин потери аппарата.

Борисов рассказал, что двигатель «Луны-25» не отключился штатно во время последнего маневра и отработал вместо 84 секунд 127. По данным источников «РИА Новости», «Луна-25» могла рухнуть из-за ошибки в приборе для измерения ускорения «Биус-Л». Собеседник рассказал агентству, что прибор не проходил испытаний в космосе.

Теги
Луна-25 Роскосмос Юрий Борисов
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