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Путин назвал Маска выдающимся и дал оценку неудаче «Луны-25»

Путин: у Маска многое получается в сфере космоса при поддержке правительства США
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ВЭФ
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Миссия «Луна-25»
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters)

Предприниматель Илон Маск — активный и талантливый бизнесмен, у которого многое получается в космической сфере, но он получает поддержку от правительства США.

Об этом заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. РБК вел трансляцию.

Говоря о частном бизнесе Маска, Путин сказал, что предприниматель — выдающийся человек и это «признают во всем мире». «У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», — отметил президент. Он добавил, что Россия также привлекает частных инвесторов в космическую сферу, «и достаточно успешно».

Путин также прокомментировал крушение российского космического аппарата «Луна-25». Он заявил, что задача миссии была сложной, но отсутствие успеха не означает завершение программы. Президент подчеркнул, что эксперты проведут соответствующий анализ произошедшего и «работа будет продолжена». При этом глава государства выразил сожаление, что прилунить аппарат не удалось.

11 августа Россия запустила к спутнику Земли межпланетную автоматическую станцию «Луна-25». Это была первая экспедиция к Луне почти за 50 лет. Спустя девять дней после запуска «Роскосмос» сообщил, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной, прекратив свое существование. Целью экспедиции был Южный полюс спутника Земли.

Прошлую миссию «Луна-24» запускали в СССР в 1976 году. Автоматическая станция доставила на Землю 170 кг лунного грунта. После анализа ученые предположили, что в лунном грунте может содержаться вода в концентрации 0,1% по массе.

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Илон Маск основал космическую компанию SpaceX в 2002 году. Она производит аэрокосмическую технику и, в частности, доставляет на околоземную орбиту спутники и космонавтов на Международную космическую станцию.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
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