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Технологии и медиа ,  
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Клишас ответил Бутиной на предложение сажать за использование VPN

Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Введение в России ответственности за использование VPN-сервисов «не обсуждается», написал в Telegram глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Ответственности за использование VPN нет и ее введение не обсуждается», – говорится в публикации.

Так сенатор ответил на предложение депутата Госдумы от Единой России Марии Бутиной лишать свободы родителей детей, которые будут пользоваться VPN в случае блокировки Youtube. Такую идею Бутина озвучила накануне в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». На вопрос ведущего, предлагает ли она сажать взрослых, которые не в состоянии «ограничить» своих детей самостоятельно, депутат ответила «конечно».

На слова Бутиной отреагировал также в своем Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, «предложение привлекать к уголовной ответственности родителей за пользование их детьми VPN не имеет перспективы».

«Позиция комитета Госдумы по информполитике однозначна: использование VPN — не преступление», – добавил депутат.

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Фото:Paul Hackett / Reuters


Сама Бутина заявила, что ее слова были вырваны из контекста, а их широкое обсуждение назвала «информационным вбросом». «Закон о запрете VPN не внесен, не рассматривается и не планируется мной, как законодателем», – резюмировала она.

После начала российской спецоперации на Украине в России были заблокированы многие сайты и некоторые соцсети. В частности, был ограничен доступ к Facebook, Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и Twitter.

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На фоне блокировок популярных ресурсов в стране многократно возросла популярность VPN-сервисов – анонимайзеров, позволяющих обходить ограничения. По данным AppMagic, с марта Россия занимает второе место в мире по числу скачиваний таких приложений, уступая только Индии. За первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Для сравнения в январе в России было зафиксировано всего 2 млн скачиваний VPN-сервисов, а страна занимала 16-ю строчку в мире по этому показателю.

В использовании VPN в апреле признавался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 24», добавив, что «это не запрещено».

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С ноября 2017 года в России действует закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в соответствии с которым VPN-сервисы должны ограничивать доступ пользователям к запрещенным сайтам. Однако требование распространяется только на те сервисы, которые получили соответствующее уведомление от Роскомнадзора и подключились к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), в которой содержится перечень запрещенных ресурсов.

Роскомнадзор начал блокировать отдельные VPN-сервисы в июне в соответствии с «регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и иному запрещенному контенту».

Несколько дней спустя глава Минцифры Максут Шадаев заявил в интервью РБК, что ведомство выступает против введения каких-либо наказаний для тех, кто пользуется VPN. «Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», – пояснил министр.

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Алексей Браверман
VPN Андрей Клишас
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