Запрет Facebook и Instagram в России окончательно вступил в силу

Признание компании Meta экстремистской и запрет в связи с этим соцсетей Facebook и Instagram вступили в законную силу, обжаловать мартовское решение у компании не удалось

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Мосгорсуд отклонил жалобу на запрет в России Facebook и Instagram и признание продуктов компании Meta экстремистскими. Запрет окончательно вступил в силу.

«Решение Тверского районного суда остановлено без изменений, жалоба без удовлетворения», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

Facebook заблокирован в России с 4 марта, Instagram — c 14-го, а 21 марта суд в Москве признал деятельность социальных сетей экстремистской и запретил их на территории России. Однако после этого у компании оставалось право на подачу апелляции.

Запрет соцсетей Meta стал ответом на публикацию внутреннего письма компании, в котором говорилось, что та временно снимает запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих.

Компания позднее уточнила, что речь не шла о разрешении призывов к насилию против всех россиян, речь шла только об эмоциональных высказываниях о российских военнослужащих и чиновниках в условиях военных действиях на Украине. Пресс-секретарь Meta Энди Стоун опубликовал скриншот рассылки, из которой следует, что компания «временно разрешила формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали запрет на призывы к насилию». Призывы к насилию в отношению российских солдат теперь соцсети Meta cчитают допустимыми для пользователей из России и Украины, а также Армении, Азербайджана, Эстонии, Грузии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

11 марта Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией,. а СК возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (пропаганда терроризма) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия) по факту действий руководства компании.

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Несмотря на запрет Facebook и Instagram, еще один продукт Meta, мессенджер WhatsApp, запрещать в России не стали.