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Технологии и медиа ,  
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РКН заблокировал ссылку на «Три метра над уровнем неба»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм «Три метра над уровнем неба» и сериал «Как избежать наказания за убийство», они внесены в реестр информации, распространение которой в России запрещено.

Речь идет о ссылках на эти фильмы на пиратских сайтах.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что блокировка связана с наличием в фильме и сериале признаков «ЛГБТ-контента» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено).

В пресс-службе Роскомнадзора отказались от комментариев.

«Три метра над уровнем неба» — испанская мелодрама 2010 года с Марио Касасом и Марией Вальверде в главных ролях. Они сыграли влюбленную пару.

«Как избежать наказания за убийство» — американский шестисезонный детектив с Виолой Дэвис в главной роли. Она сыграла профессора и адвоката Эннализ Китинг. Выходил в 2014–2016 годах.

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Весной издательская группа АСТ остановила продажи трех книг, включая электронные версии, среди них был роман «Наследие» Владимира Сорокина. Согласно заключению Экспертного центра при Российском книжном союзе, произведение содержит «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством» России. Незадолго до этого общественники просили проверить роман, так как в нем есть «пропаганда ЛГБТ».

В конце июня из-за «Наследия» Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов).

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