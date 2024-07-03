РКН заблокировал ссылку на «Три метра над уровнем неба»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор заблокировал ссылки на фильм «Три метра над уровнем неба» и сериал «Как избежать наказания за убийство», они внесены в реестр информации, распространение которой в России запрещено.

Речь идет о ссылках на эти фильмы на пиратских сайтах.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что блокировка связана с наличием в фильме и сериале признаков «ЛГБТ-контента» («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено).

В пресс-службе Роскомнадзора отказались от комментариев.

«Три метра над уровнем неба» — испанская мелодрама 2010 года с Марио Касасом и Марией Вальверде в главных ролях. Они сыграли влюбленную пару. «Как избежать наказания за убийство» — американский шестисезонный детектив с Виолой Дэвис в главной роли. Она сыграла профессора и адвоката Эннализ Китинг. Выходил в 2014–2016 годах.

Весной издательская группа АСТ остановила продажи трех книг, включая электронные версии, среди них был роман «Наследие» Владимира Сорокина. Согласно заключению Экспертного центра при Российском книжном союзе, произведение содержит «информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством» России. Незадолго до этого общественники просили проверить роман, так как в нем есть «пропаганда ЛГБТ».

В конце июня из-за «Наследия» Роскомнадзор заблокировал книжный сайт BAbook, созданный писателем Борисом Акуниным (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, включен Минюстом в реестр иноагентов).