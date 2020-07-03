Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов

Программисты компании посчитали некоторые традиционные технические термины расистскими и оскорбительными, из-за чего решили исключить их из использования. К таким терминам, например, относится «черный список»

Фото: Jeff Chiu / AP

Twitter принял решение отказаться от некоторых технических терминов, вызывающих негативные ассоциации с расизмом и иным оскорбительным поведением. Сообщение об этом было опубликовано командой инженеров компании.

«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — говорится в их заявлении.

Вслед за этим был опубликован список терминов, которые программисты сочли оскорбительными.