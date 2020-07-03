Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов
Twitter принял решение отказаться от некоторых технических терминов, вызывающих негативные ассоциации с расизмом и иным оскорбительным поведением. Сообщение об этом было опубликовано командой инженеров компании.
«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — говорится в их заявлении.
Вслед за этим был опубликован список терминов, которые программисты сочли оскорбительными.
- «Черный список» (blacklist) — «Список отказов» (denylist);
- «Белый список» (whitelist) — «Список разрешений» (allowlist);
- «Хозяин/раб» (master/slave, используется для обозначения типа архитектуры системы, на русский язык обычно переводится как «ведущий/ведомый») — «Лидер/ведомый» (leader/follower);
- «Проверка работоспособности» (Sanity check; слово sanity также может означать «здравомыслие») — «Быстрая проверка» (quick check).