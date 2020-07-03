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Протесты в США ,  
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Twitter отказался от термина «черный список» и «раб» из-за протестов

Программисты компании посчитали некоторые традиционные технические термины расистскими и оскорбительными, из-за чего решили исключить их из использования. К таким терминам, например, относится «черный список»
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Фото: Jeff Chiu / AP
Фото: Jeff Chiu / AP

Twitter принял решение отказаться от некоторых технических терминов, вызывающих негативные ассоциации с расизмом и иным оскорбительным поведением. Сообщение об этом было опубликовано командой инженеров компании.

«Инклюзивный язык играет решающую роль в создании среды, в которой мы находимся. В Twitter язык, который мы использовали в наших кодах, не отражает наши ценности как компании и не представляет людей, на которых мы работаем. Мы хотим изменить это», — говорится в их заявлении.

Вслед за этим был опубликован список терминов, которые программисты сочли оскорбительными.

  • «Черный список» (blacklist) — «Список отказов» (denylist);
  • «Белый список» (whitelist) — «Список разрешений» (allowlist);
  • «Хозяин/раб» (master/slave, используется для обозначения типа архитектуры системы, на русский язык обычно переводится как «ведущий/ведомый») — «Лидер/ведомый» (leader/follower);
  • «Проверка работоспособности» (Sanity check; слово sanity также может означать «здравомыслие») — «Быстрая проверка» (quick check).

Программисты также намерены отказаться от использования гендерно окрашенных слов (например, «парни», guys) и заменить их другими, с нейтральным гендерным значением («люди», people).

Программисты Twitter отмечают, что заменить сразу все термины во всех кодах невозможно. Это будет происходить с течением времени: «оскорбительные» термины будут переписываться в существующем коде, и их исключат из технической документации. Кроме того, программисты планируют создать специальное расширение для браузера, которое будет помечать неприемлемые термины и предлагать варианты замены.

Несколько крупных брендов в США уже заявили о том, что планируют менять названия или дизайн своих товаров, чтобы исключить любые ассоциации с расизмом. Так, Unilever решила не использовать на упаковках товаров по уходу за кожей слова «бледный», «белый» и «светлый», а также производные от них. В компании отмечали, что употребление этих слов «предполагает единый идеал красоты», который, по утверждению компании, «не является правильным». Unilever планирует изменить и название своего осветляющего крема Fair & Lovely, популярного в Азии. Компания Dreyer решило переименовать свой фирменный десерт Eskimo Pie (эскимо), чтобы не унижать эскимосов, живущих на Аляске, Чукотке, в Гренландии и на севере Канады. «Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», — заявляли в компании.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Twitter, расизм
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