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В США название эскимо посчитали уничижительным для эскимосов

Американская компания Dreyer's решила сменить название своего фирменного десерта Eskimo Pie, чтобы не унижать эскимосов — группу коренных народов, проживающих на Аляске, в восточных районах Чукотки, в Гренландии и на севере Канады. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем этот термин уничижительным», — сказала главный маркетолог Dreyer's Элизабелл Маркес.

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Фото: Alba Vigaray / EPA / ТАСС

Как сообщает WSJ, это эскимо создали в 1920 году Кристиан Нелсон и кондитер Рассел Стовер. Они придумали название десерта и логотип — образ человека в меховой одежде эскимосов. Спустя два года они запатентовали свое изобретение, а затем продали предприятие. Dreyer's купило его в 2007 году.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что в США существует системный расизм и отсутствует всеобщее равенство людей. Так она прокомментировала массовые протесты против полицейского произвола и расизма в Соединенных Штатах, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Теги: расизм, США, мороженное
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