Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса

«Почта России» не оставила идеи создать свой маркетплейс, но пока не решила, будет ли делать его самостоятельно или в партнерстве с существующими игроками. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Максим Акимов

Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Маркетплейс (площадка электронной торговли), который намерена создать «Почта России», позволит клиентам выбирать и покупать товар из широкого ассортимента в приложении, а продавцам предоставит возможность обучения, размещения товаров, биллинг, маркетинговое продвижение и пр. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор «Почты России» Максим Акимов в ответ на вопрос о планах компании в области e-commerce: «Если мы этого не сделаем, то «Почта» неизбежно останется нишевым логистическим игроком только в тех сегментах, где крупные рыночные операторы позволят ей существовать в виде сервисного приложения к ним».

У «Почты России» было несколько попыток создать собственную торговую площадку или стать партнером уже существующей. Так, в 2016 году был запущен «Почтамаркет», а в конце 2019-го — Kupijapan, которая предлагает японские товары для российских потребителей (партнером с японской стороны выступает Itsumo). Кроме того, прошлой осенью компания подписала соглашение о создании платформы для онлайн-торговли с входящим в группу «Сафмар» маркетплейсом goods.ru. Однако Акимов отметил, что пока в «Почте России» продолжается «большая дискуссия», стоит ли создавать маркетплейс самостоятельно или в партнерстве с существующими игроками.

На российском рынке крупные маркетплейсы развивает сразу несколько компаний. Китайский гигант Alibaba, например, вместе с Mail.ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций создал совместное предприятие в сфере электронной торговли AliExpress Russia. Сбербанк объединился с «Яндексом» для запуска маркетплейсов «Беру!» и Bringly на базе «Яндекс.Маркет»; правда, недавно компании приняли решение расторгнуть партнерство. «Яндекс» намерен развивать направление электронной коммерции самостоятельно, а Сбербанк присматривается к покупке доли еще одного крупного игрока на рынке e-commerce — Ozon. При этом менеджмент Ozon около полугода назад встречался с представителями Amazon, владельца одноименного американского маркетплейса.

Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».

При этом долгосрочная цель компании — чтобы не менее половины выручки приходилось на цифровые услуги (оказанные с помощью сайта, мобильного приложения и т.д.). По итогам 2019 года на такие услуги приходилось около 10% выручки, или более 21 млрд руб. В том числе для развития новых цифровых услуг компания намерена разместить бессрочные облигации на 70 млрд руб. Как отметил глава «Почты России», если ей удастся довести в ближайшие годы объем инвестиций до 70 млрд руб. в год, это позволит провести качественные изменения: организовать полноценное присутствие в е-commerce с торговой витриной и маркетплейсом, встроенным в сервисы, продукты и приложения.