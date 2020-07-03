Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 02 июл, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 02 июл, 12:50
Какие ошибки допускают девелоперы при реализации жилых проектов Недвижимость, 12:10 ФСБ показала видео задержания сторонников халифата на Северном Кавказе Общество, 12:09 Глава Минздрава назвал подтвержденное число умерших от COVID-19 врачей Общество, 12:03 Китайский сервис по заказу такси Didi начнет работать с цифровым юанем Крипто, 12:02 В ГИБДД посчитали количество ДТП во время пандемии Авто, 12:01 Полотер на каждый день: ждать ли нам массового внедрения роботов в быт Индустрия 4.0, 12:00  В школах России начался отложенный из-за коронавируса ЕГЭ. Фоторепортаж Общество, 12:00  Правозащитники вычислили «индекс запрета пыток» для постсоветских стран Общество, 12:00 Как решить проблему закрывающих документов для командировок РБК и Smartway, 11:57 Как украшения из бисера стали главным Instagram-трендом 2020 года Стиль, 11:57 СК завел дело о нецелевой трате 46 млн руб. в институте МВД в Подмосковье Общество, 11:53 «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч чемпионата России Спорт, 11:51 Плюсы и минусы активных и пассивных инвестиционных стратегий Партнерский материал, 11:48 ЦИК утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию Политика, 11:46
Технологии и медиа ,  
0 

Глава «Почты России» рассказал о «большой дискуссии» из-за маркетплейса

«Почта России» не оставила идеи создать свой маркетплейс, но пока не решила, будет ли делать его самостоятельно или в партнерстве с существующими игроками. Об этом в интервью РБК рассказал глава компании Максим Акимов
Максим Акимов
Максим Акимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Маркетплейс (площадка электронной торговли), который намерена создать «Почта России», позволит клиентам выбирать и покупать товар из широкого ассортимента в приложении, а продавцам предоставит возможность обучения, размещения товаров, биллинг, маркетинговое продвижение и пр. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор «Почты России» Максим Акимов в ответ на вопрос о планах компании в области e-commerce: «Если мы этого не сделаем, то «Почта» неизбежно останется нишевым логистическим игроком только в тех сегментах, где крупные рыночные операторы позволят ей существовать в виде сервисного приложения к ним».

Максим Акимов — РБК: «Почте» предстоит совершить чудовищный кульбит»
Бизнес
Максим Акимов

У «Почты России» было несколько попыток создать собственную торговую площадку или стать партнером уже существующей. Так, в 2016 году был запущен «Почтамаркет», а в конце 2019-го — Kupijapan, которая предлагает японские товары для российских потребителей (партнером с японской стороны выступает Itsumo). Кроме того, прошлой осенью компания подписала соглашение о создании платформы для онлайн-торговли с входящим в группу «Сафмар» маркетплейсом goods.ru. Однако Акимов отметил, что пока в «Почте России» продолжается «большая дискуссия», стоит ли создавать маркетплейс самостоятельно или в партнерстве с существующими игроками.

«Почта России» протестирует доставку дронами в болотах и глухих местах
Технологии и медиа
Фото: Андрей Огородник / ТАСС

На российском рынке крупные маркетплейсы развивает сразу несколько компаний. Китайский гигант Alibaba, например, вместе с Mail.ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций создал совместное предприятие в сфере электронной торговли AliExpress Russia. Сбербанк объединился с «Яндексом» для запуска маркетплейсов «Беру!» и Bringly на базе «Яндекс.Маркет»; правда, недавно компании приняли решение расторгнуть партнерство. «Яндекс» намерен развивать направление электронной коммерции самостоятельно, а Сбербанк присматривается к покупке доли еще одного крупного игрока на рынке e-commerce — Ozon. При этом менеджмент Ozon около полугода назад встречался с представителями Amazon, владельца одноименного американского маркетплейса.

«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб.
Бизнес
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Акимов отметил, что владельцы крупных маркетплейсов в России являются одновременно и конкурентами, и партнерами для компании, поскольку используют «логистическую трубу» «Почты России».

При этом долгосрочная цель компании — чтобы не менее половины выручки приходилось на цифровые услуги (оказанные с помощью сайта, мобильного приложения и т.д.). По итогам 2019 года на такие услуги приходилось около 10% выручки, или более 21 млрд руб. В том числе для развития новых цифровых услуг компания намерена разместить бессрочные облигации на 70 млрд руб. Как отметил глава «Почты России», если ей удастся довести в ближайшие годы объем инвестиций до 70 млрд руб. в год, это позволит провести качественные изменения: организовать полноценное присутствие в е-commerce с торговой витриной и маркетплейсом, встроенным в сервисы, продукты и приложения.

Авторы: Анна Балашова, Ирина Парфентьева
Теги: «Почта России», Максим Акимов, маркетплейс, e-commerce
Материалы по теме
Hoff ускорил запуск маркетплейса из-за коронавируса
Бизнес
Маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly перестал принимать заказы
Бизнес
«Почта России» запустит маркетплейс с ассортиментом магазина «Сафмара»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter