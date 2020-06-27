Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

По cловам бизнесмена, Amazon рассматривал инвестиции в российский онлайн-магазин, а гендиректор Ozon Александр Шульгин около полугода назад встречался с главой Amazon Джеффом Безосом

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank», — заявил он, назвав Ozon очень важным активом (цитата по «РИА Новости»). По словам Евтушенкова, гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с главой Amazon Джеффом Безосом «месяцев пять-шесть назад, может быть, больше».

«И мы очень рады, что нарастили пакет», — добавил Евтушенков. АФК «Система» владеет 31,3% Ozon напрямую и 11,69% через венчурный фонд Sistema VC.

По словам Евтушенкова, онлайн-ретейлер находится «в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно». Ранее он допускал, что «Система» может провести IPO Ozon в 2020 или 2021 году, и для этого будет выбрана Лондонская фондовая биржа.