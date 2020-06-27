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Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

По cловам бизнесмена, Amazon рассматривал инвестиции в российский онлайн-магазин, а гендиректор Ozon Александр Шульгин около полугода назад встречался с главой Amazon Джеффом Безосом
АФК Система AFKS ₽17,24 +0,32% Купить
Amazon AMZN $2 694 -2,05% Купить
Яндекс YNDX ₽3 430 -1,97% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Могу сказать, что это единственная компания в России, которую рассматривал Amazon с точки зрения участия и рассматривал Softbank», — заявил он, назвав Ozon очень важным активом (цитата по «РИА Новости»). По словам Евтушенкова, гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался с главой Amazon Джеффом Безосом «месяцев пять-шесть назад, может быть, больше».

Reuters сообщил о переговорах Сбербанка по покупке доли в Ozon
Бизнес
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

«И мы очень рады, что нарастили пакет», — добавил Евтушенков. АФК «Система» владеет 31,3% Ozon напрямую и 11,69% через венчурный фонд Sistema VC.

По словам Евтушенкова, онлайн-ретейлер находится «в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно». Ранее он допускал, что «Система» может провести IPO Ozon в 2020 или 2021 году, и для этого будет выбрана Лондонская фондовая биржа.

Представитель Ozon не прокомментировал РБК вопрос переговоров с Безосом. При этом онлайн-ретейлер отметил, что видит высокий инвестиционный интерес со стороны фондов, частных инвесторов и компаний «из России, с Запада и с других континентов». «В первом квартале 2020 года мы объявляли о закрытии очередного раунда в $150 млн, из которых $50 млн выделил новый инвестор — североамериканский фонд Princeville Capital», — сообщил представитель Ozon, назвав эту сумму «крупнейшей западной инвестицией в российский e-commerce за последние пять-шесть лет».

Представитель АФК «Система» отказался от комментариев. Представитель другого крупного акционера Ozon — фонда Baring Vostok (контролирует примерно 40% онлайн-магазина) также отказался от комментариев.

Объемы продаж Ozon выросли более чем на 100% в первом квартале 2020 года
Финансы
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В разговоре с журналистами Евтушенков не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что переговоры о покупке доли в Ozon ведет Сбербанк. Об этом, в частности, писал Reuters, по данным которого банк заинтересован в покупке около 30% ретейлера. По словам источника агентства, сделки может быть заключена только после допэмиссии акций, так как АФК «Система» и Baring Vostok не хотят выходить из актива. В этом случае, отмечало агентство, Сбербанк может стать третьим мажоритарным партнером.

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
Технологии и медиа
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Данные о переговорах акционеров Ozon со Сбербанком появились на фоне «развода» банка с компанией «Яндекс». 23 июня Yandex N.V. объявила о разделе совместных со Сбербанком активов. «Яндекс» выкупит у Сбербанка 45% «Яндекс.Маркет» и консолидирует 100% торговой платформы. Банк приобретет у «Яндекса» миноритарную долю — 25% плюс 1 руб. — в «Яндекс.Деньги».

Авторы: Наталия Анисимова, Надежда Федорова
Теги: Владимир Евтушенков, Amazon, Ozon
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