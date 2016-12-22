ФБР подключилось к расследованию утечки данных из Facebook

Скандал с утечкой данных пользователей Facebook выходит на новый уровень. По данным The Washington Post, к расследованию подключились новые федеральные агентства. Эксперты издания говорят, что это «тревожные сигналы»

Фото: Aaron P. Bernstein / Reuters

К расследованию утечки данных более 70 млн пользователей Facebook, которые оказались в распоряжении британской Cambridge Analytica, подключилось сразу несколько федеральных агентств. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В частности, по данным издания, с запросом на предоставление информации о ситуации с утечкой данных пользователей в Facebook обратились ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), а также Федеральная торговая комиссия (FTC). Ранее сообщалось, что утечку расследует Минюст США.

Facebook в 2015 году обнаружил, что Cambridge Analytica, которая, как выяснилось позднее, сотрудничала со штабом Дональда Трампа, получила данные пользователей Facebook для составления психологических портретов американских избирателей. Однако до марта текущего года Facebook не сообщал, что знал об утечке.

По словам собеседников издания, следователей, в частности, интересует, чтó именно Facebook знал три года назад и почему не раскрывал информацию об утечке. Следователи также изучают показания Марка Цукерберга и других представителей Facebook, которые те давали в конгрессе.

Facebook подтвердил, что получил вопросы от федеральных агентств, и сообщил, что делится информацией и сотрудничает разными способами. «Мы сотрудничаем с официальными лицами в США, Великобритании и других странах», — приводит издание слова представителя Facebook Мэтта Штайнфельда.

Министерство юстиции и другие федеральные агентства отказались от комментариев. FTC в марте сообщала, что ведет расследование в отношении Facebook по поводу возможных нарушений конфиденциальности.

«Тот факт, что Минюст, ФБР, SEC и FTC занялись этим вместе, вызывает серьезные опасения», — заявил изданию бывший глава отдела по защите прав потребителей FTC Дэвид Владек. Он заявил, что информации о совместном расследовании этих ведомств у него нет, но такое сочетание задействованных агентств «действительно говорит о разного рода тревожных сигналах».

Скандал с утечкой данных пользователей Facebook разразился в марте этого года, после публикации The New York Times. Сам Цукерберг позднее признал вину компании в произошедшем. «Мы обязаны защищать ваши данные, и если не можем, то не заслуживаем права служить вам. Я работал над тем, чтобы понять, что именно произошло и как добиться того, чтобы этого не повторилось», — сказал тогда он.

Cambridge Analytica после скандала закрылась. В мае она подала документы о банкротстве.