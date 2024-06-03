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Технологии и медиа ,  
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Дуров анонсировал запуск «чего-то еще более масштабного» в Telegram

Дуров: на этой неделе в Telegram планируется запуск «чего-то масштабного»
Дуров не уточнил, что именно появится в мессенджере, но отметил, что обновление будет масштабнее последнего, с которым в Telegram появились сообщения с анимированными эффектами
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

На этой неделе в Telegram планируется запуск «чего-то еще более масштабного», сообщил основатель приложения Павел Дуров. Он не уточнил, что именно будет запущено.

31 мая в Telegram стало возможно отправлять сообщения с анимированными эффектами, размещать подписи над фотографиями и видео, использовать глобальные хештеги для поиска сообщений из публичных чатов, скрывать фрагменты текста с помощью сворачиваемых цитат.

Дуров написал, что его любимым дополнением стали эффекты для сообщений, за которые пользователи проголосовали ранее. Чтобы выбрать эффект, нужно нажать и удерживать кнопку «Отправить» после ввода сообщения. В этом же меню можно запланировать отправку сообщения или отправить его без звука. Telegram добавил более 500 эффектов для сообщений, которые можно прикрепить к любому из них.

В апреле Дуров на крупнейшем блокчейн-форуме Token2049 анонсировал токенизацию стикеров в Telegram. По его словам, приложение стало первой платформой среди социальных медиа, которая токенизировала имена пользователей, позволила продавать их и разрешила авторизацию через блокчейн-кошельки.

Создатели стикеров будут получать 95% доходов, для этого будет использоваться блокчейн Telegram Open Network (TON), сказал он. Блокчейн был запущен Дуровым и его братом Николаем в 2018 году, но через два года они вынужденно отказались от проекта из-за судебных разбирательств с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

В Telegram стало возможно создавать стикеры, не выходя из мессенджера
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Одним из изменений, которое было анонсировано в середине мая, стал глобальный поиск с помощью хештегов. Они используются в Telegram еще с 2015 года для быстрого поиска во всех чатах. Теперь при нажатии на хештег в любом чате можно также посмотреть результаты поиска по крупным публичным каналам.

В апреле Telegram начал рекомендовать каналы на темы, похожие на те, за которыми следит пользователь. Обладатели подписки Premium получили доступ к просмотру истории других пользователей в режиме инкогнито в течение 25 минут.

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Павел Дуров

предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
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