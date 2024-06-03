«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за потери названия своего канала

«Додо Пицца» намерена через суд вернуть название телеграм-канала. По словам юристов, в мессенджере можно покупать названия каналов даже самых известных компаний, поскольку это не запрещено, и этим пользуются мошенники

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«Додо Франчайзинг» в мае подала иск в Арбитражный суд Республики Коми к Telegram FZ-LLC, свидетельствуют данные картотеки суда. Компания просит признать действия Telegram актами недобросовестной конкуренции, передать название телеграм-канала истцу и внести изменения в условия использования, в соответствии с которыми будет запрещено приобретать юзернеймы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками правообладателей.

Сейчас в телеграм-канале с названием Dodo pizza, упомянутом в судебном акте, 28 подписчиков и четыре публикации, убедился РБК. В одной из них указано, что телеграм-канал продается. Стоимость продажи — $575 тыс., аренды на 12 месяцев — $57,5 тыс.

«В Telegram есть давно наболевший вопрос — названия каналов. На торгах их может купить кто угодно, а создавать одноименные запрещено по правилам площадки», — рассказала Александра Акимова, cтарший юрист IP и Privacy «Додо Пицца». По ее словам, получается следующая ситуация: за криптовалюту TON продается любое название канала, даже если оно принадлежит известному бренду, а потом случаются прецеденты вымогательства у правообладателей, причем за «огромные суммы». Правообладатели с этим ничего не могут сделать, а Telegram не реагирует на запросы и никак не контролирует процедуру, подчеркнула Акимова. Получается, мессенджер не только создает условия для нарушения исключительных прав и развития недобросовестной конкуренции, но и зарабатывает на этом процессе, отметила юрист. «Суть нашего иска в наличии подобного поля деятельности для мошенников, так как действующие правила Telegram чреваты репутационными рисками добросовестных участников рынка», — заключила Акимова.

Существующая в Telegram верификация не избавляет от проблем, например, если бренд или его партнеры хотят открыть новый канал, а название уже занято и владельцы не имеют никакого отношения к компании. «В этом случае приходится выкручиваться и выбирать менее привлекательный нейминг, а занятый аккаунт в будущем может быть использован конкурентами или стать источником намеренного репутационного вреда. Ведь это бизнес-аккаунты, а не каналы частных лиц», — указала Акимова.

РБК направил запрос в Telegram.

Какие шансы у спора

Несколько лет назад возникали схожие ситуации с доменными именами: их регистрировали предприниматели, предлагали выкупить владельцам брендов, и многие соглашались, считая такую покупку единственным способом защитить сайт от появления двойников, отметила руководитель судебного отдела компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. По ее словам, за несколько лет сложилась судебная практика, по которой правообладатель товарного знака может запретить другим использовать домены, сходные до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком. Суд может признать такое использование недобросовестной конкуренцией. Сейчас происходит аналогичная ситуация с названиями телеграм-каналов, отметила юрист. Возможно, при рассмотрении вопроса о запрете использования уже зарегистрированных товарных знаков в названиях каналов суды будут применять тот же подход, как и с доменными именами, предположила она.

Проблема с названиями каналов в Telegram действительно существует и вызывает озабоченность у многих компаний и брендов, отметил руководитель направления разрешения IT & IP споров юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. «Ситуация, когда любой пользователь может купить название канала, идентичное известному бренду, создает риски для репутации правообладателей и открывает возможности для мошенничества и вымогательства. Случай с «Додо Пицца» не единственный пример подобных разбирательств», — указал Шицле. Перспективы иска, по его словам, будут зависеть от наличия значительной доказательной базы, но пока доводы истца выглядят размытыми и обобщенными, так как идет отсылка к наличию «некоего поля для деятельности мошенников», а такие ситуации возникают из-за того, что есть некие лакуны в правилах мессенджера. Между тем суд может не усмотреть в этих доводах значительной базы и отказать по иску, считает Шицле. По его словам, важно учитывать, что прецеденты вымогательств происходят по вине третьих лиц, так как мессенджер выступает площадкой, где представлены интересы миллионов пользователей. «Таким образом, суд может счесть, что прямой вины мессенджера тут быть не может, да и не очень понятно, как будет выявлена степень ответственности Telegram перед пострадавшими. Между тем число подобных исков растет со стороны представителей крупного бизнеса, и это может иметь вес в рассмотрении таких дел», — считает эксперт.

Юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт Moscow Digital School Игорь Чувствинов отметил, что в отечественной судебной практике пока таких дел все же немного. Он привел в пример спор, в котором ответчик использовал обозначение для своего телеграм-канала ProMaterinstvoM, а у истца был товарный знак ProMaterinstvo. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца о прекращении использования указанного обозначения и обязал ответчика выплатить 100 тыс. руб. компенсации и 220 тыс. руб. на оплату судебных расходов. Суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. Сейчас оно обжалуется в кассации. «Иностранная практика выработала даже отдельное понятие для такого явления, как недобросовестное использование чужих товарных знаков и обозначений в названиях и никнеймах мессенджеров и интернет-площадок, — username squatting, по аналогии с недобросовестным захватом доменных имен, известным как cybersquatting», — рассказал Чувствинов. Он подчеркнул, что сам по себе никнейм не является объектом интеллектуальных прав, это идентификатор пользователя на некой цифровой платформе. «Однако порой такой идентификатор может быть тождествен либо сходен до степени смешения с чужим товарным знаком. Это можно приравнять к нарушению прав на товарный знак и защищать права в суде. Можно также задействовать механизм защиты деловой репутации, если, например, в телеграм-канале под известным названием публикуются посты, явно дискредитирующие продукцию или производителя того бренда, в честь которого назван соответствующий канал», — рассуждает эксперт.

При этом даже в случае выигрыша, если Telegram не будет готов решить существующую проблему, обязать его будет сложно, говорят юристы. «Не исключено, что дело может даже перейти в другую юрисдикцию, так как у Telegram нет юрлица в России. При этом сам Telegram мало чем рискует, к блокировке ресурса в России предпосылок нет, и это дело не может привести к такому финалу», — указал Ярослав Шицле. В то же время он считает, что одним из результатов разбирательства может стать некий компромисс или изменение правил Telegram в части названий каналов. «Полагаю, судебный процесс в любом случае привлечет внимание к проблеме и, возможно, подтолкнет мессенджер к более эффективной борьбе с нарушениями прав брендов», — рассуждает эксперт.