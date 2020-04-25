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Технологии и медиа ,  
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Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков

В них одновременно смогут участвовать до 50 человек без ограничений по времени, создавать видеоконференции можно будет через аккаунты в Facebook. Позднее такая функция появится в WhatsApp и Instagram
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В Facebook анонсировали запуск сервиса Messenger Rooms, который позволит проводить групповые видеозвонки. Как сообщается в блоге компании, в них одновременно смогут участвовать до 50 человек, ограничений по продолжительности звонков не предусмотрено.

Создавать конференции можно будет при помощи аккаунтов в Facebook или Facebook Messenger, при этом присоединиться к видеозвонку смогут и те, кто не зарегистрирован в социальной сети. У организаторов будет возможность удалять пользователей из конференции и ограничивать к ней доступ.

Как ожидается, Messenger Rooms будет доступен в ряде стран (каких именно, не уточняется) уже на этой неделе, затем функция появится у всех пользователей.

Telegram пообещал запустить групповые видеозвонки
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Фото: Julien de Rosa / EPA / ТАСС

Впоследствии сервис появится в Instagram и WhatsApp, пообещали в компании. В видеоконференциях в WhatsApp смогут участвовать одновременно до восьми человек, они будут защищены сквозным шифрованием.

По данным Facebook, функцию видеозвонков в WhatsApp и Fcebook Messenger ежедневно используют более 700 млн пользователей, в ряде стран число видеозвонков выросло более чем вдвое. Компания также зафиксировала рост просмотров видео в Facebook Live и Instagram Live в марте.

Накануне о планах запустить групповые видеозвонки объявил основатель Telegram Павел Дуров, функция должна заработать до конца текущего года. Он указал на необходимость надежного инструмента видеосвязи на фоне самоизоляции и других ограничений из-за коронавируса в мире, но отметил, что сейчас одновременно безопасных и удобных в использовании приложений нет.

В начале апреля стало известно, что несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom оказалось в открытом доступе. Как писала The Washington Post, ролики были размещены в YouTube и Vimeo, среди них оказались как частные разговоры пользователей, так и рабочие конференции компаний.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Facebook, видеозвонки
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