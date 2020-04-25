Facebook запустит сервис для групповых видеозвонков

В них одновременно смогут участвовать до 50 человек без ограничений по времени, создавать видеоконференции можно будет через аккаунты в Facebook. Позднее такая функция появится в WhatsApp и Instagram

В Facebook анонсировали запуск сервиса Messenger Rooms, который позволит проводить групповые видеозвонки. Как сообщается в блоге компании, в них одновременно смогут участвовать до 50 человек, ограничений по продолжительности звонков не предусмотрено.

Создавать конференции можно будет при помощи аккаунтов в Facebook или Facebook Messenger, при этом присоединиться к видеозвонку смогут и те, кто не зарегистрирован в социальной сети. У организаторов будет возможность удалять пользователей из конференции и ограничивать к ней доступ.

Как ожидается, Messenger Rooms будет доступен в ряде стран (каких именно, не уточняется) уже на этой неделе, затем функция появится у всех пользователей.

Впоследствии сервис появится в Instagram и WhatsApp, пообещали в компании. В видеоконференциях в WhatsApp смогут участвовать одновременно до восьми человек, они будут защищены сквозным шифрованием.