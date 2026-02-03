Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

Аудитория онлайн-кинотеатров в России достигла 75 млн зрителей, платные подписки оформляют 54 млн, оценило TelecomDaily. Рынок растет, несмотря на трудное время в экономике: сервисы уверены, что потребители готовы платить больше

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество россиян, имеющих платные подписки на онлайн-кинотеатры, по итогам 2025 года выросло на 33,3% и достигло 54 млн. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily, результаты которого имеются в распоряжении РБК. Общее количество пользователей стримингов превысило 75 млн, увеличившись по сравнению с предыдущим годом почти на 30%.

Как считали TelecomDaily ежегодно проводит исследование аудитории онлайн-кинотеатров методом анкетирования с использованием собственной панели. Система отбора пользователей в панелях соответствует стандартам ESOMAR (European Society of Marketing Research Professionals, одна из крупнейших исследовательских ассоциаций). Данные репрезентативно отражают население России по полу, возрасту, месту проживания и величине населенного пункта. Исследование проводилось с 21 октября по 18 декабря 2025 года, участие приняли 8 тыс. человек. К числу пользователей, входящих в аудиторию того или иного сервиса, но не платящих за него, TelecomDaily относит, например, тех, кто в рамках опроса ответил, что воспользовался промокодом, получил доступ к контенту через аккаунт другого человека или смотрел контент без оформления подписки.

Количество онлайн-кинотеатров, преодолевших отметку в 1 млн подписчиков, осталось прежним — таких сервисов девять, говорится в исследовании. При этом концентрация рынка усиливается. Доля первой пятерки игроков, которую формируют «Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и Kion, в совокупности достигает 85–86%, что сопоставимо с уровнем 2024 года, но выше показателей двухлетней давности (на сколько — не уточняется).

Платящая аудитория «Кинопоиска», как указано в исследовании, за год выросла на 30,4%, до 14 млн. Второе место по числу платных подписок занимает Okko, выросший сразу на 52% год к году, до 10,1 млн. Замыкает тройку Wink с показателем 7,7 млн, что на 16,9% больше, чем в 2024 году. При этом самую высокую годовую динамику показала «Амедиатека», количество платящих пользователей которой выросло сразу на 95,4%, до 1,3 млн.

Если смотреть на статистику не только пользователей платной подписки, а аудитории онлайн-кинотеатров в целом, лидерство также удерживает «Кинопоиск»: по подсчетам TelecomDaily, им пользуются 18 млн россиян, что на 27,7% больше, чем в 2024 году. На втором месте по этому показателю Okko с аудиторией 13,8 млн зрителей (плюс 44% год к году). На третьем — «Иви», которым пользуются 11,8 млн россиян (плюс 17,4% год к году).

При этом одно и то же домохозяйство может пользоваться сразу несколькими онлайн-кинотеатрами, говорится в исследовании. Сразу 50% опрошенных сообщили о том, что подписаны на «Кинопоиск», 38% — на Okko, 33% — на «Иви» и 28% — на Wink и Kion.

Насколько пользователи довольны стримингами

В исследовании TelecomDaily респондентам также было предложено оценить по пятибалльной шкале, насколько они удовлетворены своим сервисом. Самую высокую оценку, а именно 4,33 балла, получил Okko. На втором месте с практически сопоставимым результатом в 4,31 балла расположился «Кинопоиск», на третьем — Premier (4,3 балла).

Для оценки индекса потребительской лояльности, отражающего готовность пользователя порекомендовать тот или иной онлайн-кинотеатр, TelecomDaily применяло десятибалльную шкалу. Рекомендовать «Кинопоиск» готов почти каждый второй респондент, Okko — 44,9% опрошенных, Premier — 41,2%, Wink — 40,7%, Kion — 36,2%.

Что смотрели в онлайн-кинотеатрах Самым популярным тайтлом в истории «Кинопоиска» стал сериал «Маша и Медведь», рассказывала в конце декабря 2025 года директор по взаимодействию с индустрией «Яндекса» Ксения Болецкая. Второе место занимает сериал «Триггер», третье — комедия «Беспринципные». В топ-5 самых популярных проектов на «Кинопоиске» в 2025 году попали сериалы «Фишер» (6 млн подписчиков за год), «Телохранители» (5,3 млн), «Камбэк» (5,2 млн), «Три кота» и «Ландыши. Такая нежная любовь». В пятерку самых популярных полнометражных фильмов в онлайн-кинотеатре Okko в 2025 году вошли комедии «Батя 2. Дед», «На деревню дедушке», боевик «Кракен» и сказки «Домовенок Кузя» и «Баба Яга спасает Новый год». Среди сериалов в топ вошли «Аутсорс», «Лихие», «Как приручить лису», «Урок» и «Волшебный участок».

Что говорят онлайн-кинотеатры

Данные, приведенные аналитиками, «категорически не верны», заявили РБК в пресс-службе «Кинопоиска», отметив, что в среднем в месяц онлайн-кинотеатр смотрят 18 млн подписчиков «Яндекс Плюс» (в исследовании TelecomDaily эта цифра приведена относительно всей аудитории «Кинопоиска», а не только платящих пользователей). «Ошибка, вероятно, возникла из-за того, что аналитики старались рассчитать миллионные аудитории сервисов по итогам опроса нескольких тысяч человек, что всегда имеет определенную степень погрешности, — предположил представитель сервиса. — По нашим предварительным оценкам, в 2025 году рынок онлайн-кинотеатров вырос более чем на 40% — примерно теми же темпами, что и годом ранее. В 2026 году мы видим потенциал дальнейшего роста примерно на 20%, если исключить влияние возможных инфляционных колебаний».

Рост, по мнению представителя «Кинопоиска», обеспечивается несколькими факторами. Во-первых, увеличивается число платящих пользователей, что напрямую расширяет объем рынка в денежном выражении. Во-вторых, растут траты на одного человека. Как объясняет представитель «Кинопоиска», пользователи оформляют больше подписок и в целом готовы больше платить за цифровые сервисы. «Для платформ это означает развитие модели, в которой помимо собственной подписки логично предлагать и партнерские сервисы, — говорит собеседник. — Кроме того, на показатели влияет и общий тренд на удорожание потребительских услуг, в том числе в сегменте развлечений, что также отражается на денежном объеме рынка».

Wink, как и сегмент онлайн-кинотеатров в целом, продолжает расти, утверждает, в свою очередь, глава этого сервиса Антон Володькин. «В первую очередь мы ориентируемся на качественный рост бизнеса: наши главные финансовые показатели — выручка и прибыль — выросли, но раскрыть мы их сможем позднее, — отметил он. — Важным источником роста стало качество наших оригинальных сериалов. Проекты из линейки Wink Originals вышли в лидеры российского рынка в 2025 году. «Фишер» стал самым популярным сериалом года не только в Wink, но и на «Кинопоиске».

Гендиректор онлайн-кинотеатра Premier Виктория Михно рассказала, что за 2025 год выручка видеосервиса выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом, а количество подписчиков увеличилось на 20% — до 7,2 млн пользователей. «Российский рынок онлайн-кинотеатров сейчас растет, несмотря на экономически трудное время, — рассуждает Михно. — Вызовы современности требуют от нас гибкости и изобретательности. Мы стали еще более внимательно и избирательно подходить к производству контента, инвестировать только в те проекты, которые имеют большой потенциал».

Основной риск для отрасли, по словам Михно, состоит в росте цен на производство, который существенно превышает инфляцию. «На данный момент нет эффективного механизма сдерживания цен внутри рынка, что тормозит развитие отечественного кинематографа», — добавляет она.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion отмечают не только рост стоимости производства и прав на контент, но и все более высокие требования зрителей к качеству сервиса и пользовательскому опыту. «В этих условиях партнерские форматы становятся важным драйвером роста, позволяя предлагать аудитории большую ценность без потери качества», — считает представитель сервиса.

В «Иви» и «Амедиатеке» отказались от комментариев. Представитель Okko не ответил на вопросы.