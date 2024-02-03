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Технологии и медиа ,  
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Руководителей крупнейших соцсетей в США вызвали в сенат. Как это было

В сенате США прошли слушания с руководством крупнейших соцсетей
Сенаторы США провели публичные слушания с Марком Цукербергом, представителями Х, Snap, TikTok и Discord на тему сексуального насилия над детьми. До сих пор техно-гигантам удавалось успешно противостоять изменениям законодательства
Джейсон Ситрон, Эван Шпигель, Шу Зи Чу, Линда Яккарино&nbsp;и Марк Цукерберг&nbsp;на слушаниях в Юридическом комитете Сената США в Вашингтоне
Джейсон Ситрон, Эван Шпигель, Шу Зи Чу, Линда Яккарино и Марк Цукерберг на слушаниях в Юридическом комитете Сената США в Вашингтоне (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Сенат США провел слушания с участием главы Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) Марка Цукерберга, гендиректора X (бывший Twitter) Линды Яккарино, глав TikTok Шоу Цзы Чу, Snap Inc. Эвана Шпигеля, а также сооснователя и гендиректора Discord Джейсона Цитрона.

О чем беседовали сенаторы с техногигантами и какими будут последствия — разбирался РБК.

Почему сенаторы проводили слушания

Слушания начались с демонстрации видео с рассказом жертв сексуального насилия на интернет-платформах, а также родителей, чьи дети из-за подобных случаев покончили жизнь самоубийством.

Как заявил один из сенаторов, число сексуальных домогательств к детям в интернете в США за последние годы серьезно возросло. Если в 2013 году фиксировали 1380 подобных инцидентов в день, то к 2023-му их было уже 100 тыс. в день. Кроме того, растет число случаев шантажа детей с помощью компрометирующих фотографий или видео, из-за чего десятки совершили суицид.

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По мнению сенатора, основная причина увеличения масштаба проблемы — изменения технологий: распространение смартфонов и мобильных приложений, в которые владелец устройства может загрузить фотографии, видео или онлайн-стрим. «Алгоритмы, которые используют различные приложения, могут воздействовать на пользователей, и в том числе детей, гораздо сильнее, чем то, что им говорят родители», — указал он.

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Сколько пользователей у крупнейших соцсетей

По данным Statista, на январь 2024 года наиболее популярными в мире соцсетями были Facebook, чей MAU (число активных пользователей в месяц) превышал 3 млрд. Далее следовали YouTube (2,49 млрд), WhatsApp (2 млрд), Instagram (2 млрд), TikTok (1,56 млрд), WeChat (1,34 млрд), Facebook Messenger (978 млн), Telegram (800 млн), Douyin (752 млн), Snapchat (750 млн), Kiaishou (685 млн) и X (619 млн).

Discord в топ не входил. По последним доступным данным, в 2021 году MAU этой платформы составлял 140 млн.

В России, по данным Mediascope, месячный охват Tiktok в декабре 2023 года составил 66,8 млн пользователей, Instagram — 24,5 млн, Facebook — 16,1 млн, Discord — 11,5 млн, Snapchat — 8,4 млн, Twitter — 3,9 млн.

Какими были заявления

Основное внимание сенаторов было направлено к Марку Цукербергу и Шоу Цзы Чу: их спрашивали о том, сделали ли Instagram и TikTok достаточно для защиты детей от буллинга, порнографии и другого вредного контента на этих платформах. В какой-то момент сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм, обращаясь к Цукербергу, даже заявил, что у бизнесмена «руки в крови» и что его продукт «убивает людей», оговорившись, что понимает, что ни сам миллиардер, ни его компания не хотели, чтобы так было.

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Сенатор Джош Хоули потребовал от Цукерберга публично извиниться за вред, причиненный Meta. В ответ глава компании публично обратился к присутствовавшим на слушаниях семьям жертв, многие из которых держали в руках фотографии потерянных близких, и сказал, что ему «жаль за все, через что им пришлось пройти», и что «никто не должен пережить то, что они». По его словам, Meta инвестирует в то, чтобы такого не повторилось в будущем.

Гендиректор Snap Inc. выразил аналогичные соболезнования родителям, чьи дети могли получить доступ к наркотикам через Snapchat, и сказал, что платформа также прилагает усилия, чтобы заблокировать поисковые запросы, связанные с наркотиками.

В конце 2023 года родители более 60 подростков подали иск против Snap за то, что платформа, по их мнению, способствовала приобретению наркотиков их детьми, пострадавшими от передозировки.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

Глава TikTok заявил, что компания рассчитывает инвестировать более $2 млрд в усилия по обеспечению доверия и безопасности в этом году. Помимо прочего, ему также пришлось отвечать на многочисленные вопросы сенаторов о связи TikTok с китайским правительством (соцсеть принадлежит китайской ByteDance) и защите конфиденциальности данных пользователей TikTok из США.

При этом Яккарино настаивала на том, что X не пользуется спросом среди детей и подростков, поэтому не развивает направление бизнеса, связанного с детьми.

Будут ли последствия

Сенаторы США уже несколько лет пытаются ужесточить регулирование соцсетей. В том числе продвигают Акт о безопасности детей в интернете (Kids Online Safety Act), который требует, чтобы платформы принимали меры по защите такой аудитории. Во время слушаний представители X и Snap публично высказались в поддержку этого акта, чем вызвали аплодисменты присутствующих. Но Цукерберг настаивал, что на его платформах и так есть много инструментов и функций для защиты детей. Вместо принятия акта он призвал сенаторов обязать магазины мобильных приложений Apple и Google проверять возраст пользователей. Представители TikTok и Discord ушли от прямого ответа на вопрос, поддерживают ли они акт.

The New York Times в своей публикации по итогам слушаний указывает, что несмотря на то, что в последние годы было несколько публичных выступлений против крупных технологических компаний, «ни один значимый закон не прошел через конгресс и не стал законом».

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Марк Цукерберг фото

Марк Цукерберг

программист, предприниматель
14 мая 1984 года
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