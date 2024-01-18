«Второй человек» в Meta после Цукерберга решила покинуть компанию

Директор Meta Platforms Inc. (компания признана экстремистской и запрещена в России) и бывший главный операционный директор компании Шерил Сэндберг заявила, что уйдет из совета директоров в этом году, таким образом оставив свою последнюю официальную должность в Meta, передает Bloomberg.

«С сердцем, наполненным благодарностью, и разумом, наполненным воспоминаниями, я сообщил совету директоров Meta, что не буду баллотироваться на переизбрание в мае этого года. В дальнейшем я буду советником компании и всегда буду рядом, чтобы помочь метакомандам», — написала Сандберг в сообщении в Facebook.

54-летняя Сэндберг присоединилась к Facebook в 2008 году в качестве «второго человека» после Марка Цукерберга, отмечает Bloomberg. Она отвечала за рекламу, партнерство, развитие бизнеса и операции тогда молодой компании. До этого Сэндберг работала в Google, McKinsey & Co. и Минфине США. В 2022 году она оставила пост главного операционного директора компании, которая к тому времени была переименована в Meta.

По данным агентства, именно Сэндберг сыграла ключевую роль в превращении социальной сети «в машину для зарабатывания денег и одну из крупнейших компаний в мире». В 2022 году Meta принесла почти $117 млрд дохода, большая часть которого — от таргетированной рекламы, напоминает Bloomberg.

«Ваша преданность делу и руководство сыграли важную роль в обеспечении нашего успеха», — написал Цукерберг в комментарии к посту Сэндберг, в котором она объявила об уходе.