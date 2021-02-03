Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи

Иванов добавил, что законопроект направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение. Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики.
Осенью прошлого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей. Как говорилось в пояснительной записке к документу, ежегодно в России пропадают около 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей. В розыск объявляют около 60 тыс. человек в год. При этом 90% пропавших имеют при себе мобильный телефон, который остается включенным на протяжении трех дней с момента исчезновения. Но второе чтение проекта до сих пор не состоялось.
Риски запросов
Проект в нынешнем виде облегчит жизнь правоохранительных органов, поскольку для получения данных о местоположении им не нужно будет получать решения суда, говорит управляющий партнер юридической группы AVG Legal, адвокат Алексей Гавришев. Сейчас запрашивать такие данные могут органы Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Федеральной службы охраны, Федеральной службы исполнения наказаний, Службы внешней разведки и Федеральной таможенной службы, следует из закона «Об Оперативно-разыскной деятельности». «Естественно, запрашивать подобную информацию имеют право исключительно оперативные сотрудники этих служб в рамках дел оперативного учета, при наличии обоснованной необходимости. Однако практика показывает, что по сути любой оперативный сотрудник может без всяких проблем формально обосновать необходимость получения сведений о любом лице, даже не являющимся объектом его разработки», — указывает Гавришев.
Сейчас в ст. 64 закона «О связи», посвященной тайне связи, не упоминаются сведения о местоположении абонента. Операторы передают эти данные, например в госсистемы, которые отслеживают выполнение карантина заболевшими коронавирусом. Однако в конце прошлого года операторы писали в Минцифры, что, по их мнению, подобные данные о передвижении абонентов могут передаваться только с согласия самих граждан (за исключением случаев, предусмотренных законом), поскольку сведения о местоположении абонентского оборудования считается информацией с ограниченным доступом. Чтобы не нарушать это требование, операторы предлагали собирать согласия с абонентов. Впрочем, представитель Минцифры тогда заявлял, что в системе хранятся обезличенные данные, что позволяет соблюсти нормы закона «О персональных данных».
Представители крупнейших сотовых операторов МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались комментировать документ. Два собеседника РБК в телекоммуникационных компаниях назвали документ «сырым» и «требующим доработки с участием операторов».
Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин говорит, что в современных реалиях тайна связи «давно превратилась в юридическую фикцию». «Все больше коммуникаций осуществляется через интернет, мессенджеры, имеющие также функции голосовых звонков. Большинство сайтов и программ, даже не связанных с передачей сообщений, собирают данные о местонахождении пользователей, контактах, их пользовательском поведении, но это не относится к тайне связи и фактически никак не регулируется», — указал он, добавив, что операторы обременены лицензионными требованиями и законодательными ограничениями. Едидин добавил, что законопроект фактически оставляет тайной только содержание сообщений абонентов, все остальные данные «позволяет использовать операторами связи в своих интересах» и «эффективнее коммерциализировать накапливаемые массивы информации».
Один из источников РБК, знакомый с обсуждением законопроекта, отчасти согласен с этой позицией. Он отметил, что операторов связи не устраивает, что фактически интернет-компании, такие как «Яндекс» и Mail.ru Group, имеют доступ к геоданным своих пользователей через собственные приложения и могут использовать их для аналитики и создания дополнительных сервисов. «Но у операторов аналогичный набор данных, полученных с собственного оборудования, подпадает под тайну связи, что тормозит пласт работы с данными», — объяснил он.
Авторы
Владислав Скобелев, Дмитрий Серков