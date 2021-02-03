Данные о местоположении абонентов выведут из-под охраны тайны связи

Минцифры предложило вывести геоданные абонентов из-под действия тайны связи. В министерстве объясняют это необходимостью более оперативного получения информации при поиске пропавших людей

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разработало поправки в закон «О связи», по которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных услуг будут выведены из-под охраны тайны связи. В связи с этим госорганы, ведущие оперативно-разыскную деятельность, смогут получить эти данные по запросу без решения суда. Это следует из проекта документа и пояснительной записки (есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель Минцифры). Первым о документе сообщил Telegram-канал «ОрдерКом».

Замглавы Минцифры Олег Иванов объяснил РБК, что сейчас координаты абонентских устройств являются тайной и операторы обязаны обеспечивать ее соблюдение. Тем не менее операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан. Но в настоящее время координаты не всегда могут быть оперативно переданы в органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, а в случае с поиском пропавших людей «счет идет на часы».

«Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи», — указал Иванов.

Преподаватель Moscow Digital School Екатерина Ипполитова напоминает, что определить местонахождение лица в экстренном порядке через геолокацию его гаджета было возможно только в случае, если без вести пропал несовершеннолетний и на получение этих данных есть согласие родителя или опекуна. Органы были обязаны уведомить суд в течение 24 часов о проведении оперативно-разыскного мероприятия и получить судебное решение на это в течение 48 часов, объяснила она.