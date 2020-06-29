Эксперт назвал преимущества отключения геолокации на смартфоне

Владельцам смартфонов стоит отключить геолокацию на своих устройствах, если они беспокоятся из-за сбора личных данных. Об этом заявил эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, сообщает агентство «Прайм».

В подобных случаях имеет смысл отключить геолокацию на уровне операционной системы или же отдельных приложений.

По словам Гриценко, приложения обмениваются данными о пользователя для формирования рекламных предложений. И геолокация является одним из способов получения сведений о владельце гаджета. Если ее отключить, то персональные данные собираться не будут.

Кроме того, отключенная геолокация продлевает работу смартфона от аккумулятора. Однако влияние службы на автономность устройства очень невелика — приложения собирают информацию о местоположении в фоновом режиме, затрачивая минимальное количество энергии.