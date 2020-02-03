Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Президиум ВФЛА подал в отставку по рекомендации ОКР и Минспорта Спорт, 22:52 Два человека пострадали в ДТП в Подмосковье Общество, 22:45 Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале» Технологии и медиа, 22:42 Брагин в СКА и бегство от коронавируса. Итоги недели КХЛ Спорт, 22:25 TCL Communication прекратит производство смартфонов BlackBerry Технологии и медиа, 22:25 Чубайс напомнил о выходе «Роснано» из проекта создания циклотрона Технологии и медиа, 22:22 Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре Бизнес, 22:09 Эрдоган поприветствовал украинских военных словами «слава Украине» Общество, 21:46 Эрдоган пообещал отомстить Дамаску за гибель военных Политика, 21:40 Путин и саудовский король договорились о координации в формате ОПЕК+ Экономика, 21:38 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 3 февраля Общество, 21:35 Цена на нефть Brent снизилась до минимума за год из-за коронавируса Политика, 21:22 WSJ узнала о требовании Эр-Рияда сократить добычу нефти из-за вируса Экономика, 21:05 Турция сообщила о нейтрализации 76 военных Сирии после обстрела в Идлибе Политика, 20:58
Технологии и медиа ,  
0 

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

Ее напарником в новом ток-шоу станет Александр Гордон. В программе «Док-Ток» будут обсуждать «истории, достойные экранизации», сообщает «Первый канал»
Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-служба телеканала. Новая программа будет называть «Док-Ток», в ней будут обсуждаться истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.

По словам Собчак, которую цитирует пресс-служба телеканала, «Док-Ток» — абсолютно новый формат. «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — утверждает телеведущая.

Она уточнила, что идея сотрудничества с «Первым каналом» появилась около трех лет назад. Работа над новым ток-шоу, по словам Собчак, была длительной: «Проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру».

Изначально «Первый канал» анонсировал появление Собчак в эфире еще в сентябре прошлого года. Телеканал опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер нового шоу с участием Собчак, однако затем видео было удалено. 

Материал дополняется. 
 

Авторы: Мария Бондаренко, Елизавета Ефимович
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter