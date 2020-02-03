Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

Ее напарником в новом ток-шоу станет Александр Гордон. В программе «Док-Ток» будут обсуждать «истории, достойные экранизации», сообщает «Первый канал»

Ксения Собчак (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-служба телеканала. Новая программа будет называть «Док-Ток», в ней будут обсуждаться истории, которые вызвали в обществе большой резонанс.

По словам Собчак, которую цитирует пресс-служба телеканала, «Док-Ток» — абсолютно новый формат. «Это не про крики или разборки в студии, а про вдумчивое обсуждение темы», — утверждает телеведущая.

Она уточнила, что идея сотрудничества с «Первым каналом» появилась около трех лет назад. Работа над новым ток-шоу, по словам Собчак, была длительной: «Проект менялся, развивался, набиралась команда, снимались пилотные выпуски, мы их анализировали, дорабатывали, и теперь чувствуем, что полностью готовы к эфиру».

Изначально «Первый канал» анонсировал появление Собчак в эфире еще в сентябре прошлого года. Телеканал опубликовал в своем официальном аккаунте в Facebook тизер нового шоу с участием Собчак, однако затем видео было удалено.

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