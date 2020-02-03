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Технологии и медиа ,  
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Бизнес попросил ФАС поменять сроки предустановки российского ПО

ФАС попросили изменить сроки введения обязательной предустановки отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты. Разработчики софта просят ускорить этот процесс, а производители гаджетов — отложить
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Производители гаджетов предлагают начать реализацию так называемого закона о предустановке отечественного ПО на продаваемые в России устройства (поправок в закон «О защите прав потребителей») с 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на концепцию реализации закона, разработанную Федеральной антимонопольной службой. Отзыв РАТЭК есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель ассоциации Антон Гуськов.

Согласно текущей концепции, которую ФАС представила участникам рынка 22 января, российские приложения должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России, поэтапно. С 1 июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для смарт-ТВ и ТВ-приставок.

«Мы поддерживаем поэтапный подход к реализации этого закона, но предлагаем перенести первый этап на более поздний срок. В противном случае производители или ретейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу, так как после того, как будет подписано и выпущено постановление правительства, они должны будут найти разработчиков подходящего софта, заключить с ними договоры, провести тестирование», — пояснил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Но есть и альтернативный сценарий введения — российские разработчики ПО, напротив, предлагают ускорить исполнение закона. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) в своем отзыве на концепцию ФАС указала, что сроки вступления в силу требований о предустановке ПО «чрезмерно затянуты». «На практике даже у производителей, выпускающих несколько категорий устройств из указанного перечня, работы по разным устройствам разделены, поэтому не возникает дефицита ресурсов при проработке вопросов предустановки», — указано в письме в ФАС (копия есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил подлинность документа).

Поэтому АРПП предлагает установить требования для смартфонов, планшетов и ПК с 1 июля 2020 года, а для остальных устройств — с 1 июля 2021 года.

В рамках доработки концепции и производители гаджетов, и разработчики ПО просят учесть ряд дополнительных элементов.

Среди других предложений РАТЭК:

  • установить ответственность разработчика ПО за его надлежащую работу и соответствие требованиям безопасности;
  • освободить от ответственности производителей устройств, если гаджет не может функционировать из-за сбоев в предустановленном ПО;
  • не обязывать производителя устройства предустанавливать тот софт, который на этом устройстве не предусмотрен (например, в iOS в принципе нет антивируса, поэтому требовать от производителя устанавливать на такой гаджет российский антивирус нельзя).

Что еще предлагает «Отечественный софт»:

  • расширить действие закона на «умные» колонки;
  • определить, что предустановленное ПО должно функционировать при автономной работе интернета в ситуациях, указанных в законе о суверенном Рунете;
  • обязать разработчиков ПО хранить персональные данные пользователей на территории России.

Заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин подтвердил РБК, что отзывы получены и все они «будут рассмотрены и по возможности учтены». «Также ранее большинство из этих предложений уже обсуждались на заседании рабочей группы. С учетом мнений участников рынка будут внесены некоторые уточнения в концепцию документа и будет подготовлен проект постановления, который на этой неделе будет направлен на рассмотрение заинтересованным ведомствам и организациям», — отметил Голомолзин.

Помимо ассоциаций, свои предложения в ФАС направили основные телеком-компании, рассказали РБК два собеседника, знакомые с ходом обсуждения концепции. В частности, в отзыве на концепцию от одного из крупных разработчиков софта указано, что времени для тестирования отечественного ПО не требуется, так как российские приложения совместимы со всеми гаджетами и уже активно устанавливаются на устройство самими пользователями. «Переходный период по классам ПО выглядит несправедливым», — говорится в отзыве.

По данным другого собеседника РБК, в отзыве одного из крупных операторов также говорится, что стоит перенести начало установки российского софта на гаджеты. Требование должно вступить в силу спустя полгода после подписания подзаконных нормативных актов. Кроме того, участники рынка предлагают исключить носимые устройства из перечня гаджетов и дополнить перечень программного обеспечения, обязательного для предустановки, сервисами облачного хранения данных.

Что за закон

Поправки в закон «О защите прав потребителей» (об обеспечении потребителям возможности использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин при продаже отдельных видов технически сложных товаров) были подписаны в декабре 2019 года. Перечень устройств и приложений, а также порядок установки софта правительство должно будет определить отдельно.

Согласно концепции ФАС, ответственность за установку ПО ляжет на владельцев операционной системы или производителей гаджетов, которые смогут передать эту функцию другому участнику цепи поставки.

Для каждого вида товара будут установлены разные перечни видов софта. Предварительно для смартфонов это поиск, антивирус, навигатор (карты), мессенджер, социальные сети, госуслуги, персональная платежная система МИР. Для планшетов, компьютеров и смарт-ТВ этот перечень будет дополнен аудиовизуальными сервисами и приложениями, обеспечивающими трансляцию 20 обязательных общедоступных каналов.

Авторы: Александра Посыпкина, Владислав Скобелев
Теги: российское ПО, Федеральная антимонопольная служба, концепция, законопроект
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