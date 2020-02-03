Бизнес попросил ФАС поменять сроки предустановки российского ПО

ФАС попросили изменить сроки введения обязательной предустановки отечественного ПО на продаваемые в России гаджеты. Разработчики софта просят ускорить этот процесс, а производители гаджетов — отложить

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Производители гаджетов предлагают начать реализацию так называемого закона о предустановке отечественного ПО на продаваемые в России устройства (поправок в закон «О защите прав потребителей») с 1 января 2021 года. Об этом говорится в отзыве Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) на концепцию реализации закона, разработанную Федеральной антимонопольной службой. Отзыв РАТЭК есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель ассоциации Антон Гуськов.

Согласно текущей концепции, которую ФАС представила участникам рынка 22 января, российские приложения должны будут устанавливать на гаджеты, продаваемые в России, поэтапно. С 1 июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов, с 2021 года — для планшетов, с 2022 года — для компьютеров, с 2023 года — для смарт-ТВ и ТВ-приставок.

«Мы поддерживаем поэтапный подход к реализации этого закона, но предлагаем перенести первый этап на более поздний срок. В противном случае производители или ретейлеры не успеют подготовиться к вступлению закона в силу, так как после того, как будет подписано и выпущено постановление правительства, они должны будут найти разработчиков подходящего софта, заключить с ними договоры, провести тестирование», — пояснил РБК представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Но есть и альтернативный сценарий введения — российские разработчики ПО, напротив, предлагают ускорить исполнение закона. Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) в своем отзыве на концепцию ФАС указала, что сроки вступления в силу требований о предустановке ПО «чрезмерно затянуты». «На практике даже у производителей, выпускающих несколько категорий устройств из указанного перечня, работы по разным устройствам разделены, поэтому не возникает дефицита ресурсов при проработке вопросов предустановки», — указано в письме в ФАС (копия есть у РБК, представитель ассоциации подтвердил подлинность документа).

Поэтому АРПП предлагает установить требования для смартфонов, планшетов и ПК с 1 июля 2020 года, а для остальных устройств — с 1 июля 2021 года.