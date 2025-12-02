Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple

Джаннандреа присоединился к Apple в 2018 году и отвечал за голосового помощника Siri, и интеграцию ИИ в устройства компании. На его место назначат Амара Субраманью, который 16 лет проработал в Google

Руководитель подразделения искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа покидает компанию. Его преемником станет исследователь ИИ Амар Субраманья, который руководил разработкой чат-бота Gemini от Google. В его задачи войдут контроль над созданием ИИ-моделей, развитие машинного обучения, а также обеспечение безопасности и корректной работы новых технологий, говорится в релизе Apple.

В компании отметили, что с момента прихода в Apple в 2018 году Джаннандреа играл ключевую роль в разработке стратегии компании в области ИИ и машинного обучения. Он останется в компании до весны 2026 года и будет выполнять функции консультанта. «Мы благодарны Джону за ту роль, которую он сыграл в развитии компании в области искусственного интеллекта, помогая Apple продолжать внедрять инновации и улучшать жизнь наших пользователей», — прокомментировал гендиректор Apple Тим Кук.

Financial Times пишет, что смена руководства в подразделении искусственного интеллекта Apple произошла на фоне растущей критики Джаннандреа за неуверенный подход к развертыванию генеративного ИИ — технологии, лежащей в основе таких продуктов конкурентов, как Gemini и ChatGPT.

В Apple Джаннандреа отвечал за Siri, голосового помощника Apple, и интеграцию ИИ в устройства компании. Bloomberg писал, что Тим Кук еще в марте полностью лишил Джаннандреа контроля над Siri из-за недовольства развитием голосового помощника. По информации агентства, за несколько недель до запланированного запуска обновления Siri глава инжиниринга Apple Крейг Федериги обнаружил, что многие функции, которые рекламировала компания, не работают. После этого запуск был отложен на неопределенный срок, что привело к коллективным искам от покупателей iPhone 16, которым обещали помощника на базе ИИ.

Financial Times напоминает, что Субраманья был одним из более чем двух десятков исследователей, переманенных Microsoft из Google в начале 2025 года. Ранее он занимал пост вице-президента Microsoft по ИИ и 16 лет проработал в Google. В сообщении Apple говорится, что для компании это «новая глава», в которой она «укрепляет свою приверженность» ИИ.