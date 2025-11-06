 Перейти к основному контенту
Bloomberg узнал о сделке Apple и Google по ИИ для Siri на $1 млрд в год

Bloomberg: Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google для Siri
Apple будет платить Google почти $1 млрд ежегодно за использование сверхмощной ИИ-модели для обновления Siri, сделка близка к завершению, пишет Bloomberg. Некоторые функции по-прежнему будут работать на собственных моделях
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Apple близка к завершению сделки, в рамках которой будет ежегодно платить почти $1 млрд за сверхмощную модель искусственного интеллекта Gemini от Google, что поможет модернизировать голосовой помощник Siri, сообщили осведомленные источники Bloomberg.

О том, что разработчик iPhone обратился к Alphabet (материнская компания Google) с предложением создать собственную модель ИИ — будущую основу для обновленной Siri, агентство написало в августе. По данным Bloomberg, к тому моменту Google начала обучать модель, чтобы она смогла работать на серверах Apple.

Разработчик iPhone планирует внедрить ИИ-модель с 1,2 трлн параметров, что значительно превосходит нынешнюю модель со 150 млрд параметров. Такой шаг значительно расширит возможности системы и ее способность обрабатывать сложные данные и понимать контекст. Ранее Apple рассматривала возможность внедрения ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic, однако после проведения тестов остановилась на Gemini.

В соответствии с готовящимся соглашением Gemini будет выполнять функции сумматора (создание сводок уведомлений, веб-страниц, текстов и т.д.) и планировщика (система, определяющая способ выполнения команд) в Siri. Часть функций будут использоваться на моделях Apple.

WSJ узнала, как Apple «увернулась от ракеты» из-за Трампа, Китая и суда
Технологии и медиа
Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Обновленная модель будет работать на собственных облачных вычислительных серверах Apple, что гарантирует защиту пользовательских данных от инфраструктуры Google. Apple уже выделила серверное оборудование для поддержки этой модели, пишет Bloomberg.

Apple надеется использовать эту технологию в качестве временного решения, пока ее собственные модели не станут достаточно мощными. Над адаптацией Siri к сторонней ИИ-модели, известной как Glenwood, работает команда под руководством создателя гарнитуры Vision Pro Майка Рокуэлла и главы отдела разработки программного обеспечения Крейга Федериги. Сам обновленный голосовой помощник, который планируется выпустить для iOS 26.4, имеет кодовое название Linwood.

Запуск обновленной Siri запланирован на весну, так что параметры партнерства могут измениться, отмечает агентство. По его данным, это соглашение не получит широкой огласки, Apple будет рассматривать Google просто как стороннего поставщика технологий. Также не предусмотрено внедрение искусственного интеллекта от Google в операционные системы Apple.

Как отмечает Bloomberg, это отличается от соглашения о браузере Safari, в соответствии с которым Google стала поисковой системой по умолчанию. Это привело к антимонопольному иску к Google в США, который компания в целом выиграла. Суд отклонил требование Минюста США продать поисковик Chrome и операционную систему Android.

Представители Apple и Google отказались от комментариев.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Apple Google Siri искусственный интеллект
