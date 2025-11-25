 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Бизнес⁠,
WSJ назвала, кто может возглавить Apple после Тима Кука

WSJ назвала четырех возможных преемников Тима Кука на посту главы Apple
Топ-менеджеры, ответственные за сервисы, маркетинг, разработку новых устройств и программного обеспечения, стали главными кандидатами на должность гендиректора. Тим Кук за 14 лет работы увеличил капитализацию Apple в десять раз
Джон Тернус
(Фото: Stephen Lam / Reuters)
Крейг Федериги
(Фото: Justin Sullivan / Getty Images)
Эдди Кью
(Фото: Justin Sullivan / Getty Images)
Грег Джозвиак
(Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Гендиректор американской корпорации Apple Тим Кук может вскоре покинуть должность, после чего компанию возглавит один из четырех потенциальных преемников, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Как отмечает издание, Куку недавно исполнилось 65 лет, впрочем, в Apple нет установленного возраста для выхода на пенсию.

Первым потенциальным преемником WSJ называет 50-летнего Джона Тернуса, возглавляющего подразделение разработки аппаратного обеспечения. Он моложе прочих кандидатов, хотя и работает в корпорации 24 года. Тернус до управления отделом работал над iPad, Mac, AirPods. Среди его достижений — работа над заменой чипов Intel в компьютерах Mac на чипы собственной разработки Apple, которые оказались более энергоэффективными.

На втором месте 56-летний Крейг Федериги, управляющий разработкой программного обеспечения и являющийся одним из наиболее известных топ-менеджеров Apple. Коллеги характеризуют его стиль управления как решительный и рассказывают, что Федериги для выработки нового решения часто собирает команду для обсуждения, после чего у каждого подчиненного складывается ясный план действий. Сейчас он дополнительно отвечает за разработку в Apple искусственного интеллекта.

Еще один претендент на должность Тима Кука — 61-летний Эдди Кью, руководитель отдела сервисов Apple. «iPhone похож на Disney World. Оказавшись внутри, трудно не потратить много денег. Игры, подписки, хранилище, поиск. Apple предоставляет все, что вы хотите, или взимает большую плату с партнера, который это сделает», — отмечает WSJ. Кью известен как специалист по заключению сделок благодаря соглашениям с музыкальными лейблами, книжными издательствами и киностудиями, а также чемпионатом F1. Тем не менее у него немного шансов заменить Кука, признает издание. Хоть Кью и был знаком со Стивом Джобсом и находился среди тех, кто успел посетить основателя компании за день до его смерти, его вряд ли выберут в связи с возрастом.

На кресло гендиректора претендует и 61-летний Грег Джозвиак по прозвищу Джоз, руководящий маркетингом. «Apple разрабатывает свой бренд столь щепетильно, как и свои устройства, благодаря чему может устанавливать премиальные цены, которые приносят огромную прибыль. Это делает Джоза одним из самых важных руководителей компании», — рассказывает WSJ. Джозвиак известен за пределами компании за счет выступлений на ежегодных конференциях Apple по презентации новых iPhone и последующим пресс-турам.

В Apple активизировали поиск замены Тима Кука по инициативе совета директоров и высшего руководства Apple, выяснила Financial Times (FT) в середине ноября. Близкие к Apple собеседники FT подчеркивают, что это давно запланированный транзит и он не связан с текущими показателями компании в преддверии рекордного периода продаж iPhone в конце года.

Как рассказывала WSJ, Тим Кук, несмотря на введение США пошлин против Китая и период неопределенности, поднял к концу 2025 года рыночную стоимость Apple выше $4 трлн. Это более чем в десять раз превышает показатель 14-летней давности, когда Кук сменил Стива Джобса на посту генерального директора Apple. Apple не представила революционной технологии и не выпустила новый продукт, который изменил бы жизнь людей так же, как iPhone, но Кук смог завоевать доверие акционеров, защитить бизнес и успешно развить его, отмечает издание.

