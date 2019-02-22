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Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «Вымпелком»
Сделка не состоялась, из-за того, что VEON запросил слишком высокую цену за свой основной актив, пишет Bloomberg
Фото: Андрей Любимов / РБК

Телекоммуникационный холдинг VEON, владеющий 100% акций компании «Вымпелком», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компания «Вымпелком» оказывает услуги связи на российском рынке под брендом «Билайн».

Собеседники агентства рассказали, что к соглашению стороны так и не пришли, потому что VEON назначил за «Вымпелком» цену выше, чем «Ростелеком» готов был заплатить.

Bloomberg также приводит оценку аналитической компании Sova Capital, согласно которой российское подразделение VEON может быть оценено в $6,8–8,5 млрд.

При этом один из собеседников агентства отметил, что продажа телекоммуникационной компании государственному «Ростелекому» потребовала бы одобрения правительства, которое кабмин был дать не готов.

Когда стало ясно, что сделка не состоится, «Ростелеком» решил купить 55% долю акций оператора Tele2.

VEON заявил Bloomberg, что «не комментирует спекуляции на рынке». Представитель «Ростелекома» отказался от комментариев агентству.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Вымпелком», VEON, «Ростелеком»
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