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Роскомнадзор попросил Scratch оставить при регистрации только два пола

Роскомнадзор попросил Scratch оставить при регистрации только мужской и женский пол
Сейчас при регистрации на сайте пользователю при выборе пола предлагается женский, мужской или небинарный, также можно указать свой вариант. В ведомстве считают, что это не соответствует российским традиционным ценностям
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям», — говорится в сообщении.

Сейчас при регистрации на сайте пользователю при выборе пола предлагаются следующие варианты: «женский», «мужской», «небинарный», «другой» (с возможность указать свой вариант) и «предпочитаю не говорить».

Scratch — это сообщество программирования для детей и подростков и язык программирования, с помощью которого пользователи могут создавать цифровые истории, игры и анимацию.

20 октября в Госдуму был внесен пакет законопроектов, который предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Соавторами выступили 390 депутатов из 450. Проектами запрещается распространять информацию, которая показывает нетрадиционные отношения в положительном свете. 27 октября законопроект был принят в первом чтении.

Если новый законопроект примут, то за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. либо приостановка деятельности на 90 суток. Иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушения закона предлагается выдворять из страны.

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Дополнение законопроекта поправками об уголовном наказании за нарушение закона исключено, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Изменения же в Уголовный кодекс формально должны вноситься только отдельным законопроектом, отметил депутат.

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