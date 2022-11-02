Роскомнадзор попросил Scratch оставить при регистрации только мужской и женский пол

Роскомнадзор попросил Scratch оставить при регистрации только два пола

Сейчас при регистрации на сайте пользователю при выборе пола предлагается женский, мужской или небинарный, также можно указать свой вариант. В ведомстве считают, что это не соответствует российским традиционным ценностям

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Роскомнадзор обратился к администрации образовательного интернет-сервиса Scratch с уведомлением о необходимости изменить набор данных при регистрации российских пользователей, оставив только два варианта пола — мужской и женский, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ранее появилась информация о том, что образовательный сервис Scratch на этапе регистрации предлагает пользователям различные варианты выбора пола, включая несоответствующие российским традиционным ценностям», — говорится в сообщении.

Сейчас при регистрации на сайте пользователю при выборе пола предлагаются следующие варианты: «женский», «мужской», «небинарный», «другой» (с возможность указать свой вариант) и «предпочитаю не говорить».

Scratch — это сообщество программирования для детей и подростков и язык программирования, с помощью которого пользователи могут создавать цифровые истории, игры и анимацию.

20 октября в Госдуму был внесен пакет законопроектов, который предполагает полный запрет пропаганды ЛГБТ в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Соавторами выступили 390 депутатов из 450. Проектами запрещается распространять информацию, которая показывает нетрадиционные отношения в положительном свете. 27 октября законопроект был принят в первом чтении.

Если новый законопроект примут, то за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди взрослых гражданам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — штраф до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб. либо приостановка деятельности на 90 суток. Иностранцев и лиц без гражданства в случае нарушения закона предлагается выдворять из страны.

Дополнение законопроекта поправками об уголовном наказании за нарушение закона исключено, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, соавтор инициативы Александр Хинштейн («Единая Россия»). Изменения же в Уголовный кодекс формально должны вноситься только отдельным законопроектом, отметил депутат.