Володин допустил ужесточение проекта о запрете пропаганды ЛГБТ

Ко второму чтению депутаты детальнее проработают запрет «пропаганды смены пола» среди детей, пообещал Хинштейн. Принятый в первом чтении законопроект предусматривает штрафы за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений

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Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в законодательство по запрету «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» среди взрослых и детей, передает корреспондент РБК.

«Коллеги, что касается второго чтения — возможно, поступят поправки, ужесточающие предложенные нормы», — сказал перед голосованием спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Соавтор законопроекта депутат Александр Хинштейн пообещал детальнее рассмотреть ко второму чтению вопрос запрета информации о «пропаганде смены пола» среди детей. Он заверил, что запрета ЛГБТ как явления не происходит, это было бы глупо.

«Нравится нам или нет, но оно существует. Задача — сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции — более чем существенны. Задача — не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило», — добавил Хинштейн.

Законопроект расширяет список запрещенной к распространению информации среди детей «пропагандой и демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений и (или предпочтений)», а также данными, которые «способны вызвать у детей желание сменить пол». Таким образом, не будут получать прокатное удостоверение те фильмы, которые сочтут пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения. Запрещается и реклама, содержащая аналогичную информацию.

«На платных ресурсах доступ к такой информации можно будет получить только с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя. Там, где это технически сделать невозможно, распространение подобной информации будет полностью запрещено», — пояснили в Госдуме.

Поправки вносится в федеральные законы (ФЗ) «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе», а также в КоАП.

В случае нарушения запрета «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» предлагается штрафовать граждан на 50-400 тыс. руб., должностных лиц — на 100-800 тыс. Юридическим лицам будет грозить штраф от 800 тыс. до 5 млн руб., либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За «демонстрацию» таких отношений предложено штрафовать на сумму от 50 до 200 тыс. руб. для физлиц, от 100 до 400 тыс. для должностных лиц, и от 800 тыс. до 4 млн руб. для юрлиц, либо приостановление их деятельности.

В случае нарушения запрета пропаганды педофилии, согласно законопроекту, штраф составит 200-800 тыс. руб. для граждан, от 400 тыс. до 2 млн для должностных лиц и от 1 до 10 млн для юридических лиц (или приостановление деятельности на 90 дней).

«За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации», — отмечают в Госдуме.

В Совете по правам человека (СПЧ) сочли, что законопроект не ограничит свободу слова. Конституция гарантирует свободу слова граждан, однако не допускается пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, религиозную и национальную ненависть, там же прописаны и ограничения, связанные «с оружием, с пропагандой изготовления взрывных устройств, наркотиков» и др., и это «общепринятая практика», утверждал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Большинство россиян (86%) не встречали пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России, следует из результатов августовского опроса ВЦИОМ. При этом доля тех, кто встречал их популяризацию на просторах интернета, в СМИ и кинематографе, выросла с 2012 года в два раза (с 6% до 12%). Увеличилось число и тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества — с 8% в 2015-м до 15% в 2022 году.