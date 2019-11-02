«Роскосмос» нашел замену ракете «Ангара» для запуска спутника «Гонец»

«Роскосмос» заменит ракету-носитель «Ангара» на «Союз 2.1». С его помощью госкорпорация запустит спутник «Гонец» в 2021 году. Окончательно «Ангара» выйдет в серийное производство в 2023 году и вскоре полностью заменит «Протоны»

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

«Роскосмос» будет использовать ракету-носитель (РН) «Союз 2.1» вместо «Ангары» для запуска спутника «Гонец». Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

В «Роскосмосе» рассказали, что запуск космического аппарата «Гонец» с помощью ракеты «Союз 2.1» состоится в 2021 году. Согласно заявлению госкорпорации, ракеты-носители этого типа полностью адаптированы под космический аппарат.

При этом компания планирует в 2023 году запустить серийное производство ракет типа «Ангара» на производственном объединении (ПО) «Полет». «В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что считают серийное производство «Ангары» «приоритетной задачей». В 2024 году эти ракеты должны будут полностью заменить «Протоны».