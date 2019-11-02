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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» нашел замену ракете «Ангара» для запуска спутника «Гонец»
«Роскосмос» заменит ракету-носитель «Ангара» на «Союз 2.1». С его помощью госкорпорация запустит спутник «Гонец» в 2021 году. Окончательно «Ангара» выйдет в серийное производство в 2023 году и вскоре полностью заменит «Протоны»
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с Байконура (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

«Роскосмос» будет использовать ракету-носитель (РН) «Союз 2.1» вместо «Ангары» для запуска спутника «Гонец». Об этом говорится в сообщении госкорпорации, поступившем в РБК.

В «Роскосмосе» рассказали, что запуск космического аппарата «Гонец» с помощью ракеты «Союз 2.1» состоится в 2021 году. Согласно заявлению госкорпорации, ракеты-носители этого типа полностью адаптированы под космический аппарат.

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СМИ узнали о разрыве контракта «Роскосмоса» на создание ракеты «Ангара»

При этом компания планирует в 2023 году запустить серийное производство ракет типа «Ангара» на производственном объединении (ПО) «Полет». «В настоящее время готовится возобновление летных испытаний этой перспективной ракеты», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что считают серийное производство «Ангары» «приоритетной задачей». В 2024 году эти ракеты должны будут полностью заменить «Протоны».

Гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин планирует 5 ноября провести инспекцию космодрома Восточный, где развернуто строительство «Ангары». 6 и 7 ноября он отправится в Омск, где также проверит подготовку к производству ракет этого типа.

Технологии и медиа
В «Роскосмосе» назвали сроки начала серийного производства «Ангары»

«РИА Новости» ранее сообщало, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром им. Хруничева на производство и поставку ракеты «Ангара-1.2», на которой планировали запустить на орбиту спутники «Гонец-М». Договор действовал до 2021 года. Его сумма составила более 2 млрд руб. Причины расторжения контракта не сообщались.

В середине июня агентство писало, что ПО «Полет» сорвал сроки изготовления третьей тяжелой и второй легкой ракет семейства «Ангара». Срок их сдачи — 2019 год. Строительство РН «Ангара-А5» отставало на три месяца, а второй ступени «Ангары-1.2» — на один год.

ПО «Полет» — филиал Центра им. Хруничева, который, в свою очередь, является подконтрольной «Роскосмосу» структурой.

Авторы: Инна Сидоркова, Александра Хрисанфова
Теги: Роскосмос, «Ангара», «Союз»
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