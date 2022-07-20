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Якубович назвал ошибкой отказ «Первого» от развлекательных программ

Телеведущий в ответ на вопрос о «Вечернем Урганте» отметил, что развлекательные программы продолжают выходить на других каналах, выходили во время Великой Отечественной войны, а отказ «Первого» от них — крен в сторону негатива
Леонид Якубович
Леонид Якубович (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Отсутствие в эфире развлекательных программ, в том числе «Вечернего Урганта», — это ошибка «Первого канала», сказал ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью RTVI.

Якубовича спросили, «как дела на Первом канале», в частности, вопрос касался прекращения выхода в эфир многих программ, например «Вечернего Урганта».

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Отсутствие развлекательных программ — слишком серьезный крен в сторону негатива», — сказал Якубович.

Он добавил, что на других каналах продолжают показывать развлекательные передачи и «нормально к этому относятся». «Я не знаю, с чем это связано, может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику [Первого] канала», — отметил телеведущий.

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«Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 21 февраля. Первый канал опровергал закрытие программы, в частности, в мае сообщения об этом его пресс-служба называла «собачьей чушью». Отсутствие шоу в эфире объясняли тем, что телеканал временно работает «в информационном режиме» и не транслирует развлекательные передачи.

Ведущий программы Иван Ургант после начала спецоперации высказывался против ее проведения, а в начале марта уехал в Израиль, однако, как он сам говорил, это был отпуск, после которого он должен был вернуться в страну.

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