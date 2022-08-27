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Телеведущая Барановская попала под обстрел в Донецке

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Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке, где она участвует в съемках проекта «Женщины Донбасса», сообщил РБК PR-директор телеведущей Петро Шекшеев.

«Сегодня ночью обстреляли гостиницу Park Inn, в которой она [Барановская] ночевала. Где-то в районе 4–5 утра было два взрыва прямо рядом с гостиницей — два прилета. Всех постояльцев срочно провели в укрытие. Провели там больше 40 минут. Только после того как военные разрешили, они вышли на улицу. Там Юля увидела и воронки от прилетов, и разбитые машины, горящие деревья», — сказал Шекшеев, отметив, что телеведущая и другие постояльцы гостиницы не пострадали.

Он уточнил, что Park Inn находится в той части города, которую обычно не обстреливают, так как там нет зданий администраций, в этой гостинице чаще всего останавливаются российские журналисты и депутаты.

«Со мной все в порядке. Но это ужасно!» — написала Барановская в своем Telegram-канале.

В рамках проекта «Женщины Донбасса» Юлия Барановская берет интервью у 30 женщин, проживающих в Донбассе. Первое видео было опубликовано на сайте и в соцсетях проекта 4 августа. Всего опубликованы уже шесть видеороликов с жительницами Донецка, Докучаевска, Макеевки. Также на сайте проекта можно сделать пожертвование каждой героине сюжета.

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