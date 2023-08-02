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Власти Италии обвинили «пророссийских хакеров» в атаке на банки

Агентство кибербезопасности Италии: хакеры атаковали сайты пяти банков страны
Агентство кибербезопасности Италии выявило атаки на сайты по меньшей мере пяти банков. По данным регулятора, их совершила группа NoName 057 (16), которая ранее атаковала ресурсы госучреждений ряда европейских стран
Фото: Annette Riedl / Dpa / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Dpa / Global Look Press

В Италии пять банков подверглись хакерской атаке, которую провели «пророссийские группы», сообщает Reuters со ссылкой на агентство кибербезопасности страны.

Речь идет о банках Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, BPER Banca, FinecoBank и Banca Popolare di Sondrio.

Хакеры прибегли к DDoS-атакам. Источник Reuters в одном из банков рассказал, что их сайт отключился из-за интенсивного трафика, но только на короткий период времени, а мобильное приложение продолжало работу.

По данным итальянского агентства, атаку совершили хакеры NoName 057 (16). По информации разработчика антивируса Avast, группа действует с 2022 года, она совершает «политически мотивированные атаки» на правительственные ресурсы, сайты телекоммуникационных и транспортных компаний. Злоумышленники, в частности, атаковали сайты госучреждений Украины, стран Балтии, Норвегии и Финляндии.

На Западе нередко обвиняют хакеров, которые, как утверждается, связаны с Россией, в атаках на государственные структуры и компании. В середине июня Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) сообщило, что несколько американских федеральных госагентств были атакованы российскими хакерами, среди пострадавших структур было Минэнерго. В агентстве допускали, что число пострадавших структур компаний могло достигать нескольких сотен.

В CISA рассказали, что атаки затронули приложение MOVEit, которое используется для передачи файлов. Как писал CNN, ответственной за взломы могла быть группа вымогателей Clop.

Российские власти отрицают связь с хакерскими группами. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, страна «не имела, не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности». Связывать любые хакерские атаки с Москвой абсурдно, настаивают в Кремле. «Никто не может объяснить, почему [такие группы ассоциируют] именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной», — говорил Песков в январе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
атака хакеров российские хакеры Италия DDos-атаки
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