США заявили об атаке российских хакеров на госагентства и компании

В США госструктуры и компании подверглись хакерской атаки группы Clop, в состав которой входят российские хакеры. Взлом стал возможен из-за уязвимости в программе передачи файлов MOVEit

Несколько американских федеральных госагентств были атакованы российскими хакерами, сообщает CNN со ссылкой на Агентство США по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA). Одна из пострадавших структур — Минэнерго.

Как сообщил телеканалу представитель CISA Эрик Голдштейн, атаки затронули приложение MOVEit, которое используется для передачи файлов. Кроме того, как считают в CISA, от атак могли пострадать «несколько сотен» американских компаний и организаций.

Телеканал указывает, что ответственной за взломы может быть группа вымогателей Clop, которая обычно требует «многомиллионные выкупы». Однако федеральные агентства США не получали подобных требований.

В CISA сообщили, что атаки не привели к «значительным» последствиям для федеральных агентств, хакеры для взлома использовали уязвимость программного обеспечения, над устранением проблемы уже работают специалисты.

Axios отмечает, что об атаках через MOVEit сообщили также Университет Джона Хопкинса и Университетская система Джорджии. Портал указывает, что Clop ранее взяла на себя ответственность за другие атаки, связанные с этим приложением. Среди жертв были американские финансовые сервисные организации 1st Source и First National Bankers Bank. CNN добавляет к этому списку сотрудников администрации штатов Миннесота и Иллинойс, британской телерадиокомпании BBC, авиакомпании British Airways и нефтяной компании Shell.