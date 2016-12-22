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Samsung обошел Apple в рейтинге смартфонов «Роскачества»
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Samsung обошел Apple в рейтинге смартфонов «Роскачества»
Технологии и медиа, 09:22
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Samsung обошел Apple в рейтинге смартфонов «Роскачества»
По оценке «Роскачества», в 2018 году безусловным лидером среди смартфонов стала продукция Samsung: пять аппаратов в первой десятке, причем четыре — лидеры. Лучшая модель Apple на пятом месте, флагман iPhone X занял девятую строку
Смартфон Samsung Galaxy S9 (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Лучшим смартфоном 2018 года эксперты «Роскачества» признали Samsung Galaxy S9. Причем аппараты южнокорейской компании заняли первые четыре места в рейтинге, который опубликован на сайте организации. Лучшим смартфоном из линейки Apple «Роскачество» признало iPhone 8 Plus (64 GB), который занял пятую строчку, а флагманский аппарат iPhone X оказался на девятом месте.

​Тестирование гаджетов проводилось более чем по десяти параметрам. Среди них — прочность и устойчивость к царапинам (испытание в барабанной трубе), дождевой тест и проверка водонепроницаемости, качество аккумулятора и скорость зарядки. Также эксперты оценивали качество фото- и видеосъемки, дисплей и возможности телефона, музыку и GPS-навигацию.

В общем зачете золото и серебро взяли Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, потеснив на третьи и четвертое места прежних лидеров — Samsung Galaxy S8 и S8+. На пятом месте — Apple iPhone 8 Plus (64 GB), флагманская модель Huawei — P20 Pro — заняла шестую строчку. На седьмом месте находится еще одна модель Samsung — Galaxy Note 8, за ним — Apple iPhone 8 (64 GB). iPhone X занял по результатам тестов девятое место, а замыкает лидирующую десятку Huawei Mate 10 Pro.

В категории «Камера и видео» три лидирующие позиции рейтинга заняли смартфоны Apple: на первом месте iPhone X, потеснивший на вторую и третью позиции прежних лидеров iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Продукция Apple стала безусловно лучшей и в категории «Музыка»: iPhone разных поколений заняли с 1-го по 13-е места, смартфоны Samsung по этому показателю уступили и расположились с 14-й по 24-ю строчки рейтинга.

Превзошла ожидания: какими оказались финансовые показатели Apple
Бизнес

Ранее, 31 июля, International Data Corporation (IDC) в своем обзоре рынка сообщила, что по итогам второго квартала 2018 года китайская компания Huawei обошла по количеству проданных аппаратов корпорацию Apple и вышла по этому показателю на второе место в мире.

При этом лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила компания Samsung, доля которой составила 20,9%, Huawei продала 54,2 млн аппаратов, захватив 15,8% рынка. Apple в апреле—июне продала 41,3 млн аппаратов, нарастив свою долю до 12,1%, но этого не хватило, чтобы удержаться на второй позиции.

Тем не менее Apple по итогам третьего квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня 2018 года, показала превосходящие ожидания финансовые результаты: выручка выросла на 17%, до $53,3 млрд, при чистой прибыли $11,5 млрд.

После публикации финансовых показателей ​акции Apple на американской бирже NASDAQ подорожали 1 августа более чем на 5%, а рыночная капитализация корпорации вплотную приблизилась к отметке $1 трлн и составила $990,4 млрд.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Samsung , Apple , Рейтинг , «Роскачество»
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