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Apple показала превосходящие ожидания аналитиков финансовые результаты
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Apple показала превосходящие ожидания аналитиков финансовые результаты
Бизнес, 01:55
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Apple показала превосходящие ожидания аналитиков финансовые результаты
Компания Apple объявила финансовые показатели за третий квартал 2018 финансового года. Результаты превзошли ожидания аналитиков. Акции Apple прибавили более 3%
Фото: Elise Amendola / AP

По итогам третьего квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня 2018 года, выручка компании Apple составила $53,3 млрд. Это на 17% больше по сравнению с годом ранее. Чистая прибыль составила $11,5 млрд, сообщила компания.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, рост доходов отмечен во всех регионах присутствия компании, в том числе рост восстановился в Китае, где продажи подскочили на 19%.

Результаты оказались лучше второго квартала. За предыдущий отчетный период выручка компании составила $61,1 млрд, что на 16% выше результатов аналогичного квартала 2017 года. 

Сама компания ожидала выручку на уровне от $51,5 млрд до $53,5 млрд. Опрошенные Thomson Reuters аналитики ожидали от Apple оборот на уровне $52,3 млрд в третьем квартале 2018 года — на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Apple также прогнозирует на четвертый квартал 2018 финансового года доход в размере от $60 млрд до $62 млрд, что превосходит ожидания аналитиков, которые ожидали, что эта цифра будет на уровне $ 59,4 млрд, отмечает Bloomberg. Финансовые результаты третьего квартала также превзошли ожидания Уолл-стрит, добавляет агентство.  

Согласно последнему отчету Consumer Intelligence Research Partners, на долю последних трех смартфонов от Apple — iPhone X, 8 и 8 Plus — пришлось 54% всех продаж iPhone в третьем квартале. Наиболее популярным стала модель iPhone 8, приводят расчет аналитики — она обеспечила 24% от общего числа продаж смартфонов Apple.

Акции Apple на фоне финансовой отчетности выросли в цене на 3,5% и завершили основные торги на бирже в Нью-Йорке на отметке $190,29. В этом году акции компании выросли в цене на 12%, что приблизило Apple к тому, чтобы стать первой американской компанией с рыночной стоимостью в $1 трлн, добавляет Bloomberg.

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Apple была практически единственной компанией, бумаги которой в последнюю неделю не показали значительного снижения. Другие технологические и интернет-гиганты, которые отчитались раньше — Facebook, Amazon, Netflix и Google — не оправдали надежд инвесторов. Падение рынка началось с плохой квартальной отчетности Facebook — компания за три дня потеряла $135 млрд капитализации. В результате индекс NASDAQ уже третий торговый день подряд снижается и потерял уже 3,8% с 27 июля.

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По мнению аналитиков инвестбанка Morgan Stanley, коррекция индекса NASDAQ, последовавшая за тем как рынок технологических компаний несколько раз обновил исторические максимумы, будет углубляться. Из-за нее крупнейшие технологические компании на данный момент уже потеряли 9% стоимости. В вышедшем 30 июля обзоре говорится, что коррекция окажется не меньше, чем в феврале 2018 года, когда индекс NASDAQ упал на 10% за две недели.

За последние дни бумаги Apple потеряли только 0,56%. Капитализация компании составляет $948,6 млрд. Для того, чтобы пробить отметку в $1 трлн, компании нужен скачок в стоимости акций на 5%.

Авторы: Евгения Баленко, Мария Бондаренко.
Теги: Apple , отчетность
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