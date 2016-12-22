ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,03 62,20 EUR Нал. 73,61 72,75 USD Бирж. 62,64 +0,14 EUR Бирж. 73,17 +0,03 USD ЦБ. 62,56 +0,21 EUR ЦБ. 73,11 +0,03 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 7617,90 -442,10 IMOEX 2316,26 -0,21% RTSI 1164,88 -0,70% Brent 73,24 -1,51% DJIA 25415,19 +0,43% Nasdaq 7671,79 +0,55%
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов
Лента новостей
Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России 12:43, Экономика Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» Людмила Глухова 12:35, Общество СКР показал видео следственного эксперимента с «бандой ГТА» 12:33, Политика Какой кроссовер выбирают россияне с детьми и почему 12:23, РБК и Volkswagen Teramont Тимати и Егора Крида оштрафовали за концерт на крыше машины в Москве 12:23, Общество В Петербурге сошли с рельсов четыре вагона с мазутом 12:11, Общество Британское посольство подтвердило закрытие генконсульства в Петербурге 12:09, Политика Google вдвое обогнал «Яндекс» по темпу роста доходов в России 12:07, Технологии и медиа 9 из 10 американских блокчейн-проектов закроются до конца года 12:07, Крипто Прокуратура не подтвердила голодовку осужденного за убийство Немцова 12:07, Общество Нужно ли добавлять коллег в друзья в соцсетях 12:02, Партнерский материал Мособлсуд вынес обвинительный приговор пятерым членам «банды ГТА» 12:01, Общество Суд арестовал четвертого участника драки фанатов на Курском вокзале 12:01, Общество Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам 11:57, Финансы Захарова заявила о подтверждении личностей погибших в ЦАР журналистов 11:49, Общество Huawei обошла Apple по продажам смартфонов 11:46, Технологии и медиа В Таджикистане создали подразделение для охраны туристов 11:41, Общество Как создать социальный бизнес с постоянным платежеспособным спросом 11:38, РБК и Сбербанк Посольство опровергло информацию об убийстве еще одного россиянина в ЦАР 11:36, Общество Fitch оставило под наблюдением рейтинг ВСК на уровне «BB-» 11:34, Пресс-релизы Биржа слабо отреагировала на решение США по бумагам компаний Дерипаски 11:34, Бизнес Украинский вратарь дебютировал в составе «Реала» 11:29, Спорт Как проверить работу печени всего за 40 секунд 11:25, РБК и Тест печени Власти заявили об угрозе срыва гособоронзаказа для ВМФ 11:24, Политика Погибшие российские журналисты находились в ЦАР как туристы 11:11, Политика Opel показал дизайн своих будущих моделей на видео 11:01, Авто
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов
Технологии и медиа, 11:46
0
Huawei обошла Apple по продажам смартфонов
Компания Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале, оттеснив Apple на третью строчку. Лидером осталась корпорация Samsung с долей более 20%
Фото: Zou Zheng / Zuma / ТАСС

По итогам второго квартала 2018 года китайская компания Huawei обошла по количеству проданных смартфонов корпорацию Apple и вышла по этому показателю на второе место в мире. Об этом говорится в обзоре International Data Corporation (IDC).

Лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила корпорация Samsung, доля которой составила 20,9%.

Huawei продала 54,2 млн аппаратов, захватив 15,8% рынка. Во втором квартале 2017 года компания продала 38,5 млн смартфонов, ее доля тогда составила 11%. Рост продаж квартал к кварталу составил 40,9%.

Apple в апреле—июне продала 41,3 млн аппаратов. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля Apple выросла с 11,8 до 12,1%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на втором месте.

Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем—июнем 2017 года продажи смартфонов в мире снизились на 1,8%.​

Превзошла ожидания: какими оказались финансовые показатели Apple
Бизнес

В то же время Apple показала превосходящие ожидания финансовые результаты по окончании третьего квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня. Выручка компании выросла на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила $53,3 млрд. Чистая прибыль при этом составила $11,5 млрд.

Рост доходов отмечен во всех регионах присутствия компании, в том числе рост восстановился в Китае, где продажи подскочили на 19%, отметил финансовый директор Apple Луки Маэстри.

Значительный рост продаж показала также китайская Xiaomi — 48,8% по отношению к апрелю—июню 2017 года, что позволило ей занять четвертое место в мире при 31,9 млн проданных аппаратов.

На пятом месте — китайский производитель Oppo, который реализовал по итогам второго квартала 29,4 млн смартфонов и захватил долю 8,6% рынка.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Apple , смартфоны , продажи
Главное
Минтранс счел заниженной стоимость самой дорогой трассы России Экономика
Материалы по теме
«ВымпелКом» решил передать Nokia и Huawei свою мобильную сеть Технологии и медиа
Бывший креативный директор Apple будет разрабатывать смартфон Huawei Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter