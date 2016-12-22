Huawei обошла Apple по продажам смартфонов

Компания Huawei вышла на второе место по количеству проданных смартфонов в мире во втором квартале, оттеснив Apple на третью строчку. Лидером осталась корпорация Samsung с долей более 20%

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По итогам второго квартала 2018 года китайская компания Huawei обошла по количеству проданных смартфонов корпорацию Apple и вышла по этому показателю на второе место в мире. Об этом говорится в обзоре International Data Corporation (IDC).

Лидерство с показателем 71,5 млн проданных смартфонов сохранила корпорация Samsung, доля которой составила 20,9%.

Huawei продала 54,2 млн аппаратов, захватив 15,8% рынка. Во втором квартале 2017 года компания продала 38,5 млн смартфонов, ее доля тогда составила 11%. Рост продаж квартал к кварталу составил 40,9%.

Apple в апреле—июне продала 41,3 млн аппаратов. По сравнению с тем же периодом прошлого года доля Apple выросла с 11,8 до 12,1%, однако этого оказалось недостаточно, чтобы удержаться на втором месте.

Всего в мире за второй квартал было продано 342 млн смартфонов. По сравнению с апрелем—июнем 2017 года продажи смартфонов в мире снизились на 1,8%.​

В то же время Apple показала превосходящие ожидания финансовые результаты по окончании третьего квартала 2018 финансового года, который завершился 30 июня. Выручка компании выросла на 17% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составила $53,3 млрд. Чистая прибыль при этом составила $11,5 млрд.

Рост доходов отмечен во всех регионах присутствия компании, в том числе рост восстановился в Китае, где продажи подскочили на 19%, отметил финансовый директор Apple Луки Маэстри.

Значительный рост продаж показала также китайская Xiaomi — 48,8% по отношению к апрелю—июню 2017 года, что позволило ей занять четвертое место в мире при 31,9 млн проданных аппаратов.

На пятом месте — китайский производитель Oppo, который реализовал по итогам второго квартала 29,4 млн смартфонов и захватил долю 8,6% рынка.