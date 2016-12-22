Капитализации Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов

Акции Apple на американской бирже NASDAQ на фоне отчета компании о быстром росте прибыли и выручки в закончившемся 30 июня III квартале финансового года подорожали 1 августа более чем на 5%, следует из данных торгов. Благодаря росту котировок рыночная капитализация Apple составила $990,4 млрд.
Цена акции на момент закрытия торгов составила $201,5. Накануне цена закрытия составила $190,29. Таким образом, на завершившихся в среду торгах ценные бумаги компании подорожали на 5,89%.
В минувшем квартале выручка Apple составила свыше $53,25 млрд, что на 17% больше, чем в том же квартале предыдущего финансового года ($45,4 млрд), а чистая прибыль — более $11,5 млрд (+32%, было $8,7 млрд). Финансовые результаты превысили ожидания аналитиков, предполагавших, что выручка Apple вырастет лишь на 15%.
На фоне позитивной отчетности акции Apple подорожали. На открытии 1 августа они стоили почти на $9 дороже ($199,02), чем на момент закрытия 31 июля.
В ноябре 2007 года преодолеть отметку в $1 трлн удалось китайской нефтегазовой компании PetroChina. Это произошло на фоне выхода компании на Шанхайскую фондовую биржу. За первый день торгов бумаги PetroChina подорожали почти втрое (с $2,2 до $5,9 за штуку), благодаря чему капитализация выросла до $1,005 трлн. Уже на следующий день акции упали в цене и капитализация компании опустилась до $500 млрд. По данным на 1 августа 2018 года, капитализация PetroChina составляет менее $200 млрд.
Сейчас топ-5 публичных компаний мира по капитализации выглядит следующим образом: Apple ($990 млрд), Amazon ($870 млрд), Alphabet Inc. (владелец Google, $853 млрд), Microsoft ($813 млрд), Facebook Inc. ($494,2 млрд)