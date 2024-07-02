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Технологии и медиа ,  
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В работе Telegram произошел сбой

Пользователи из России и других стран жалуются на сбои в работе Telegram. Сообщения приходят с задержкой, не работают реакции
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, убедился корреспондент РБК. Сообщения прогружаются с задержкой, не работают реакции. Сервис Downdetector также фиксирует резкий всплеск жалоб на работу мессенджера в районе 20:30 мск.

Пользователи жалуются на сбои в работе приложения, невозможность отправки и получения сообщений. Как следует из данных Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), жалобы поступают из разных регионов России. Согласно информации Downradar, наибольшее число сообщений о сбоях приходит из Москвы.

РБК направил запрос в офис Telegram.

Жители Ростовской области пожаловались на сбой в работе Telegram
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Фото:Федор Ларин / РИА Новости

В последний раз масштабный сбой в работе Telegram произошел вечером 8 июня. Тогда пользователи жаловались на проблемы с отправкой и получением сообщений и обновлением информации в телеграм-каналах. Мессенджер начал восстанавливаться спустя примерно два часа после сбоя.

Два собеседника РБК на рынке тогда рассказали, что сбой носит глобальный характер, затронул не только Россию, но и другие страны. В Telegram затруднились назвать причину неполадок.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Telegram сбой мессенджер
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